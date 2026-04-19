Anchetă la Kiev după ce doi polițiști au rupt-o la fugă de lângă civili atunci când s-au auzit focuri de armă

O anchetă îi vizează pe polițiștii care se aflau în zona în care sâmbătă a avut loc un atentat terorist, potrivit NEXTA. Șeful Poliției Naționale, Igor Klimenko, a dispus o anchetă internă după apariția unui videoclip în care doi polițiști fug de la fața locului. Cei doi agenți apar în imagini alături de oameni, dar după primele împușcături o rup la fugă lăsând oamenii fără apărare, inclusiv un copil.

Conducerea poliției a declarat că „a servi și a proteja” nu ar trebui să fie doar un slogan, ci și o acțiune concretă.

Rezultatele verificării vor fi făcute publice.

Incidentul s-a produs sâmbătă după amiaza pe un bulevard din Kiev. Agresorul a deschis focul asupra trecătorilor reușind să ucidă șase persoane. Alte persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Agresorul a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin. Până la urmă, polițiștii au reușit să-l împuște mortal.