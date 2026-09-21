Cine l-a ucis pe președintele haitian Jovenel Moïse? SUA aduce 18 suspecți în Florida, la cinci ani de la asasinat

Moïse, în vârstă de 53 de ani, a fost împușcat mortal pe 7 iulie 2021, în locuința sa privată din Port-au-Prince. Potrivit anchetatorilor americani, citatți de Euronews, complotul a implicat foști militari columbieni, oameni de afaceri și persoane din Haiti și Statele Unite.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că cei 18 inculpați au fost transportați în Florida într-o operațiune coordonată de FBI și Homeland Security Investigations. Autoritățile americane spun că ancheta urmărește toate persoanele care ar fi finanțat, sprijinit sau facilitat asasinatul.

Unul dintre principalii suspecți, adus în SUA

Printre persoanele transferate se află Joseph Felix Badio, fost oficial anticorupție în Ministerul Justiției din Haiti și unul dintre principalii suspecți din anchetă. Ceilalți 17 sunt cetățeni columbieni, potrivit autorităților citate de presa internațională. Ministerul de Externe al Columbiei a confirmat transferul a 17 cetățeni columbieni din Haiti în Statele Unite și a precizat că Bogota nu a intervenit în decizia sau procedura de transfer.

Cazul are deja un istoric important în instanțele americane. În mai 2026, un tribunal federal din Miami a condamnat patru bărbați pentru rolurile lor în complotul care urmărea înlăturarea violentă a lui Moïse. Printre acuzații s-au numărat conspirația pentru uciderea sau răpirea președintelui și sprijinirea materială a operațiunii. Cei patru riscă închisoarea pe viață.

Anchetatorii americani au susținut că planul nu urmărea doar uciderea președintelui. Conform probelor prezentate în proces, conspiratorii voiau să îl înlăture pe Moïse și să instaleze un succesor care le-ar fi putut facilita obținerea unor contracte guvernamentale profitabile în Haiti. Pentru punerea în aplicare a planului au fost recrutați aliați din Statele Unite, Columbia și Haiti, inclusiv 22 de foști militari columbieni și membri ai unor grupări armate haitiene.

Cinci ani de la asasinat, ancheta americană continuă

Autoritățile americane spun că nu consideră cazul încheiat. Procurorul federal Jason A. Reding Quiñones a transmis că, la cinci ani de la asasinat, noi inculpați continuă să fie aduși în fața instanțelor americane. În total, 30 de persoane au fost puse sub acuzare până acum în legătură cu asasinarea lui Moïse, potrivit autorităților americane.

Statele Unite au jurisdicție asupra unor persoane implicate în complot deoarece o parte a planificării și activităților logistice s-a desfășurat pe teritoriul american. Asasinarea lui Moïse a avut consecințe majore pentru Haiti. Țara s-a confruntat ulterior cu o agravare a crizei de securitate, în timp ce grupările criminale au ajuns să controleze o mare parte din capitala Port-au-Prince.

Haiti, o țară distrusă de anarhie

Haiti nu are în prezent un președinte ales în funcție și se pregătește pentru primele alegeri prezidențiale și legislative din 2016, precum și pentru un referendum constituțional. Scrutinul este programat pentru 13 decembrie, dacă situația de securitate va permite organizarea lui.

În Port-au-Prince, grupările armate controlează aproximativ 80% din capitală, potrivit informațiilor citate de presa internațională. Răpirile pentru răscumpărare, jafurile armate și furturile de mașini continuă să afecteze populația. O forță internațională sprijinită de ONU încearcă să ajute poliția haitiană să combată grupările armate. Misiunea nu urma însă să atingă efectiv nivelul complet de personal până în octombrie, potrivit informațiilor disponibile la momentul relatării.