Cine preia frâiele imperiului media al lui Rupert Murdoch după lunga luptă pentru succesiune?

Saga îndelungată a succesiunii lui Rupert Murdoch s-a încheiat cu un acord de referință care consolidează controlul fiului său, Lachlan, asupra imperiului media al familiei, evaluat la 3,3 miliarde de dolari, scrie News Week.

Acordul pune capăt anilor de dispute dintre copiii lui Murdoch și clarifică situația privind conducerea viitoare a unor instituții precum Fox News și The Wall Street Journal.

De ce contează acordul

Imperiul Murdoch a fost marcat de conflicte interne puternice. Rupert Murdoch a dorit ca Lachlan să devină decident unic, în timp ce ceilalți copii ai săi – Prudence, Elisabeth și James – înclinau spre o direcție mai liberală.

Opoziția lor a alimentat o lungă bătălie juridică. Noul acord încheie această incertitudine, asigurând menținerea conducerii conservatoare asupra Fox și altor branduri.

Ce primește fiecare moștenitor

În baza acordului, Prue, Liz și James Murdoch vor primi câte 1,1 miliarde de dolari în schimbul renunțării la acțiunile deținute.

Această plată dizolvă vechiul trust familial și îi exclude din influența asupra Fox Corporation și News Corp.

Totodată, le este interzis să revină vreodată ca acționari. Lachlan va coordona un nou trust, împreună cu surorile sale mai mici, Grace și Chloe, ceea ce îi oferă putere de control asupra Fox News, The Times of London și altor publicații globale.

Implicații și moștenire

Fox Corporation administrează un portofoliu extins ce include Fox News Channel, Fox Business, Fox Sports (FS1, FS2, Fox Deportes, Big Ten Network), Fox Television Stations, platforma de streaming Tubi, precum și Fox Nation, Fox Weather, Fox News Radio, Fox News Audio, Fox News Books, Fox Soul și asociația Movies!.

La rândul său, News Corp deține branduri globale de top precum The Wall Street Journal, New York Post, The Times (UK), The Sun, The Sunday Times, Times Literary Supplement, Dow Jones, MarketWatch, Barron’s, HarperCollins, REA Group, Realtor.com, publicațiile News Corp Australia și numeroase alte titluri internaționale tipărite și digitale.

Pe fondul tensiunilor politice și familiale, planul inițial de împărțire egală a controlului în trustul Murdoch a devenit imposibil de aplicat.

Încercările lui Rupert și Lachlan de a-i asigura fiului său conducerea au declanșat conflictul legal, care a implicat peste 50 de avocați.

Acordul rezultat îi garantează lui Lachlan conducerea imperiului până în 2050, când toate acțiunile rămase vor fi transferate către el.

Povestea familiei Murdoch a inspirat parțial și serialul „Succession” de la HBO.