Europa dă semne de redresare economică. Franța rămâne în urmă

Economia europeană dă semne de îmbunătățire, potrivit datelor preliminare ale indicelui managerilor de achiziții (PMI), însă Franța continuă să fie o excepție negativă. Indicele este un barometru rapid al sănătății economiei, urmărit atent de investitori și bănci centrale pentru a evalua dacă activitatea economică dintr-o țară sau regiune se îmbunătățește sau se deteriorează.

Sondajele citate de Politico arată că încrederea companiilor din zona euro este în creștere, mai ales în sectorul serviciilor.

Revenirea industriei franceze e aparentă

Indicatorul pentru servicii a urcat la 52,6 de la 51,3, atingând un maxim al ultimelor 14 luni, iar indicele compozit – care combină datele din servicii și industrie – a crescut la 52,2 puncte, marcând a cincea lună la rând de îmbunătățire.

Franța, în schimb, a înregistrat o scădere a indicatorului principal la cel mai redus nivel din februarie încoace. „Aparenta revenire a industriei a mascat, de fapt, declinuri ale producției”, a explicat Chris Hare, economist al HSBC pentru zona euro, una dintre cele mai mari bănci internaționale.

Costurile instabilității

Țara este afectată de disensiuni politice prelungite după alegerile parlamentare anticipate din 2024, convocate de președintele Emmanuel Macron, care au dus la un blocaj în Parlament și la creșterea costurilor de împrumut: „Situația politică și discuțiile nesfârșite despre buget slăbesc moralul companiilor și reduc apetitul pentru investiții”, explică economiștii.

Un sondaj separat realizat recent de Institutul de Statistică al Franței, arată o evoluție ceva mai pozitivă a percepției mediului de afaceri în țară, semn că economia ar putea începe să se stabilizeze.

În Germania și în alte țări din zona euro, serviciile – precum turismul, transporturile și activitățile financiare – susțin revenirea economiei, însă și aici producția industrială rămâne slabă.