Cod roșu de vânt în mai multe zone din Croația. MAE a emis alertă de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o alertă de călătorie pentru mai multe zone din Croația, unde este cod roșu de vânt până în 2 aprilie.
Laura Buciu
31 mart. 2026, 18:07, Știri externe

MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Croația asupra faptului că Institutul Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ) a emis o alertă de cod roșu de vânt puternic pentru regiunile Kvarner, Canalul Velebit, Rijeka și Split, valabilă în perioada 31 martie – 2 aprilie 2026.

În context, sunt preconizate perturbări ale traficului rutier și maritim.

MAE recomandă cetățenilor români să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Informații actualizate cu privire la condițiile meteorologice sunt disponibile pe pagina web a Institutului Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ): https://meteo.hr/naslovnica-upozorenja.php?lang=en&tab=upozorenja&dan=1#featured-panel.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +385 14 677 660, +385 14 610 009 și  +385 14 677 155, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Croația: +385 98 414 341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://zagreb.mae.ro , www.mae.ro   şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Recomandarea video

VIDEO | Codrii Vlăsiei: Proiectul care ar putea transforma Bucureștiul într-o capitală a mobilității verzi
G4Media
3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital. Avertismentul lui Neti Sandu pentru acești nativi
Gandul
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de Le Figaro dacă se teme că România poate fi abandonată de SUA
Libertatea
Reguli stricte pentru proprietarii de apartamente. Ce modificări sunt interzise și ce nu ai voie să montezi?
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor