Columbia își recheamă ambasadorul din SUA. Se intensifică conflictul public dintre cele două țări

Columbia a anunțat luni că ambasadorul său în Statele Unite a fost rechemat, în contextul în care conflictul public dintre liderii celor două națiuni se intensifică, președintele Donald Trump revocând ajutorul financiar și amenințând cu taxe vamale, potrivit France 24.

Președintele columbian Gustavo Petro s-a opus atacurilor armatei americane împotriva navelor din Caraibe, care au ucis zeci de oameni și au amplificat tensiunile în regiune.

Duminică, Trump a promis că va înceta ajutorul acordat națiunii sud-americane, un partener istoric apropiat al SUA, acuzându-l pe omologul său columbian de stânga că este un „lider al traficului ilegal de droguri”.

El a mai spus că va face un anunț privind tarifele care vizează Columbia. Națiunea producătoare de petrol plătește în prezent tarife de 10%, nivelul de bază pe care Trump l-a impus multor țări.

Columbia, un mare exportator de petrol, cărbune, cafea, flori și banane, a înregistrat un deficit comercial de 338 de milioane de dolari cu SUA între ianuarie și iulie, potrivit agenției guvernamentale de statistică DANE.

Investitorii din SUA au investit 2,27 miliarde de dolari în Columbia în prima jumătate a anului, potrivit cifrelor băncii centrale, aproximativ 34% din totalul investițiilor străine primite în acea perioadă.