Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare, discuții despre apărarea pe Flancul Estic în România

Întrevederea, care are loc în marja NATO-Industry Forum 2025, organizat la București în zilele de 5 și 6 noiembrie, subliniază importanța strategică a României în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

În cadrul discuțiilor purtate, accentul a fost pus pe importanța inovării și a transformării digitale în contextul noilor provocări de securitate și apărare.

„Inovația și transformarea digitală sunt motoare ale progresului și este important să identificăm modalitățile în care putem colabora pentru a dezvolta soluții creative și tehnologii inovatoare adaptate războiului modern. Am reafirmat disponibilitatea de a fi un partener de încredere și în proiectele viitoare de dezvoltare și de a sprijini activ testarea și implementarea noilor proiecte aflate în derulare”, a spus ministrul Moșteanu.

În intervenția sa, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că „transformarea digitală, operațiile multi-domeniu și asimilarea tehnologiilor emergente rămân priorități constante, pe care le urmărim atât la nivelul întregii structuri de forțe, cât și în cadru aliat. Totodată, este necesară continuarea eforturilor în domeniul interoperabilității, în sensul implementării de măsuri practice, adaptate actualilor parametri ai mediului de securitate, privind implementarea standardelor și procedurilor NATO”.

Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) este unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO, fiind o structură esențială pentru asigurarea capacității Alianței de a-și adapta și dezvolta capabilitățile, militând pentru inovare, interoperabilitate și excelență în pregătire.