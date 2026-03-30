Comețul digital ar putea fi taxat din nou: negocierile s-au blocat la Organizația Mondială a Comerțului

După o reuniune de patru zile desfășurată la Yaoundé, în Camerun, negocierile dintre miniștrii comerțului s-au prelungit peste termen, fără un acord clar asupra unuia dintre cele mai sensibile subiecte: menținerea interdicției privind taxele vamale aplicate comerțului digital.

„În centrul blocajului s-a aflat soarta moratoriului privind comerțul electronic”, au transmis mai mulți oficiali implicați în discuții, citați de Politico. Este vorba despre regula care interzice statelor să aplice taxe vamale pentru produsele digitale — de la software și jocuri, până la streaming sau transferuri de date.

Termenul limită, 31 martie

Moratoriul urmează să expire marți și, în cazul în care nu se ajunge la un acord, statele ar putea introduce astfel de taxe pentru prima dată după aproape trei decenii.

„Negocierile au intrat în prelungiri”, după ce întâlnirea ar fi trebuit să se încheie mai devreme în cursul zilei de duminică, iar discuțiile au continuat „cu ușile închise” chiar și în ultima zi a reuniunii.

Un compromis este în discuție

În timpul negocierilor, a fost discutată o variantă de compromis care ar presupune prelungirea moratoriului pentru încă patru ani, urmată de o perioadă de tranziție de aproximativ un an, astfel încât companiile să aibă timp să se adapteze la eventuale schimbări. Încă nu știe dacă această propunere va obține consensul necesar în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), unde deciziile importante trebuie adoptate de toate statele membre.

În lipsa unui acord, statele vor avea libertatea să introducă taxe vamale, începând cu 1 aprilie, pentru produsele și serviciile digitale. Interdicția este în vigoare din 1998 și a fost reînnoită periodic în cadrul Organizația Mondială a Comerțului, fiind considerată esențială pentru dezvoltarea comerțului online, reducerea costurilor și evitarea unor bariere suplimentare între economii.

Miza mai mare, reforma OMC

Blocajul riscă să afecteze și planurile mai ample de reformă a organizației, necesare pentru adaptarea regulilor comerciale globale la economia digitală, adică la activitățile economice bazate pe internet și date.

Oficialii prezenți la negocieri spun că rezultatul discuțiilor privind acest subiect este văzut ca un test pentru capacitatea Organizația Mondială a Comerțului de a ajunge la acorduri în dosare sensibile, într-un moment în care instituția este deja considerată în dificultate.

Din OMC – care stabilește regulile comerțului mondial – fac parte peste 160 de state, inclusiv Uniunea Europeană și toate marile economii ale lumii.