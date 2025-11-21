Comisarul european pentru comerț vizează investiții în proiecte australiene din domeniul resurselor

Opțiunile sunt participații la capital, acorduri de achiziție pe termen lung sau investiții comune, arată comisarul european.

Sefcovic a discutat cu King joi, în cadrul unei delegații comerciale în Australia, potrivit Reuters.

Cele două țări încearcă să încheie un acord de liber schimb care ar putea include furnizarea de minerale esențiale.

El a spus că a fost făcută o primă selecție a proiectelor pentru care UE și-a declarat interesul oficial. Lista ar trebui publicată foarte curând.

Uniunea Europeană a învățat din modul în care Japonia a gestionat securitatea aprovizionării cu minerale critice. Japonia a investit strategic în mine și în uzine de prelucrare.

Sefcovic a spus că Uniunea Europeană vrea să urmeze aceeași direcție.

Comisarul european a afirmat că Europa a plătit scump pentru dependențele sale din ultimii ani. Totul a început cu petrolul și gazul rusesc. Europa a plătit mai mult atunci când a trebuit să își diversifice rapid sursele. Acum se confruntă cu probleme legate de cipuri și de unele materii prime critice.

În privința unui acord între Australia și UE, el a spus că există un impuls mai mare. Sefcovic le-a declarat reporterilor din Melbourne că se așteaptă la o nouă rundă de negocieri la începutul anului viitor.

O încercare anterioară de a încheia un acord comercial a eșuat în 2023. Canberra vrea mai multă libertate pentru a vinde produse agricole în Europa. UE vrea acces mai mare la mineralele critice australiene și tarife mai mici pentru produsele manufacturate.