Comisia Europeană propune mobilizarea a 45 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei în 2026

Comisia Europeană a făcut un nou pas în direcția susținerii Ucrainei, prin lansarea măsurilor necesare pentru implementarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro, se arată într-un comunicat de presă.

Acest sprijin vizează în principal acoperirea nevoilor bugetare ale Kievului, dar și accelerarea achizițiilor urgente din domeniul apărării în anii 2026 și 2027.

Pachetul prezentat include o propunere către Consiliu pentru aprobarea fondurilor destinate anului 2026, dar și o decizie care permite folosirea unor reguli speciale pentru achiziții, în special pentru echipamente esențiale precum dronele.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sunt foarte importante aceste măsuri care urmează să fie adoptate.

„Vom îndeplini cerințele împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Astăzi, luăm măsurile pregătitoare necesare pentru a mobiliza bugetul din acest an și a achiziționa echipamente de apărare, concentrându-ne pe industria de drone de ultimă generație din Ucraina. Prin aceasta, transmitem un mesaj clar: Comisia este pregătită să meargă mai departe. În timp ce marcăm patru ani de la masacrul de la Bucha, rămânem pe deplin și ferm alături de poporul curajos al Ucrainei și de lupta sa pentru libertate.”, a transmis von der Leyen.

Pentru anul 2026, Comisia Europeană propune mobilizarea a 45 de miliarde de euro până la 31 decembrie, după o evaluare pozitivă a Strategiei Financiare prezentate de Ucraina.

Partea rămasă din împrumutul de 90 de miliarde de euro este prevăzută pentru anul viitor.

Suma urmează să fie împărțită între sprijin bugetar și investiții în sectorul apărării. Aproximativ 16,7 miliarde de euro vor susține bugetul statului, prin mecanisme europene dedicate, iar 28,3 miliarde de euro vor merge către dezvoltarea capacităților industriale de apărare.

Sprijinul financiar vine cu condiții bine definite, care vizează respectarea statului de drept, combaterea corupției, menținerea stabilității economice.

În paralel, Comisia Europeană a decis să permită Ucrainei să folosească derogări speciale pentru achiziția rapidă de drone, care sunt foarte importante în contextul conflictului.

Alte liste de echipamente, inclusiv rachete și muniții, vor fi aprobate în perioada următoare.

Următorul pas aparține Consiliului Uniunii Europene, care trebuie să aprobe propunerea și să stabilească modul în care statele membre vor contribui la acest sprijin.

După adoptarea cadrului legal, Comisia va putea începe contractarea fondurilor de pe piețele financiare și va face primele plăți către Ucraina.

Acest nou pachet se adaugă sprijinului consistent oferit deja de Uniunea Europeană și statele membre, care ajunge la aproximativ 195 de miliarde de euro de la începutul războiului.

Conform estimărilor Fondul Monetar Internațional, acest împrumut acoperă aproximativ două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei pentru perioada 2026-2027.