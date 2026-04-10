Prima pagină » Știri externe » Compania aeriană Emirates își menține numărul redus de zboruri

Compania aeriană Emirates își menține numărul redus de zboruri

Emirates a anunțat vineri că va menține un program redus de zboruri către peste 100 de destinații în urma redeschiderii parțiale a spațiului aerian regional. Compania aeriană a declarat că locurile rămân disponibile pe unele zboruri și că programul său operațional se poate modifica în continuare în funcție de situație.
Compania aeriană Emirates își menține numărul redus de zboruri
Sursa foto: Photo/Kamran Jebreili
Laurențiu Marinov
10 apr. 2026, 20:11, Știri externe

În actualizarea oficială, compania aeriană cu sediul în Dubai le cere călătorilor să își verifice starea zborului, inclusiv după check-in, și să se asigure că informațiile lor de contact sunt actualizate pentru a putea primi orice modificări sau anulări. De asemenea, Emirates reiterează faptul că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea sa principală, potrivit Le Figaro.

Pentru clienții ale căror planuri de călătorie au fost perturbate, Emirates declară că face „tot posibilul” să îi reprogrameze pe următorul zbor disponibil, inclusiv pe itinerarii cu escală dincolo de Dubai. Pasagerii cu plecări până pe 31 mai își pot reprograma călătoria până pe 15 iunie 2026, către aceeași destinație sau către o altă destinație din aceeași regiune, după caz, sau pot solicita o rambursare.

Compania, anunț privind biletele

Compania aeriană adaugă că biletele rezervate începând cu 2 aprilie beneficiază și de o schimbare gratuită a datei, la toate clasele de cabine, în perioada de valabilitate a biletului, deși se poate aplica o diferență de tarif. Emirates specifică în continuare că unele proceduri pot fi finalizate online, în timp ce cazurile mai complexe trebuie gestionate prin intermediul serviciului său de relații cu clienții sau al agenției de turism care a emis biletul.

Acest anunț vine pe fondul  unor perturbări semnificative ale transportului aerian în Orientul Mijlociu . Reuters a relatat în ultimele zile că Emirates a continuat să opereze cu un program redus în urma redeschiderii parțiale a spațiului aerian, la fel ca și alte companii aeriene din regiune care se confruntă cu o situație încă în evoluție.

