Companii în care au investit fiii lui Trump au obținut contracte de miliarde de dolari de la Pentagon după victoria lui în alegeri

Administrația americană a anunțat că Marina SUA va contribui cu 2,9 miliarde de dolari la proiect, care prevede construirea unei noi uzine în Maryland, unde vor fi produse componente pentru submarinele nucleare de atac din clasa Virginia, scrie ABC News.

Anduril va investi alte 3,7 miliarde de dolari într-un șantier naval denumit Arsenal-2, unde vor fi produse inclusiv submarine autonome, tuburi lans-torpilă și alte componente pentru submarinele americane.

1789 Capital, o firmă de investiții în care Donald Trump Jr. este partener, a investit în Anduril în iunie 2025, în cadrul unei finanțări de 2,5 miliarde de dolari.

De atunci, Anduril a primit 135 de contracte suplimentare din partea guvernului american, în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale analizate de ABC News.

Compania este unul dintre cei mai mari producători în care au investit Donald Trump Jr. și fratele său, Eric Trump, însă nu este singurul.

O analiză ABC News a constatat că firmele din industria apărării susținute financiar de fiii președintelui, inclusiv Anduril, au obținut contracte guvernamentale active sau promise în valoare de peste 6 miliarde de dolari de când au fost făcute respectivele investiții, potrivit datelor oficiale ale guvernului privind contractele.

Democrații din Congres au cerut inspectorului general al Pentagonului să analizeze aceste contracte și eventualele conflicte de interese.

Un purtător de cuvânt al fraților Trump a respins acuzațiile și a susținut că investițiile lor sunt realizate independent și că nici Donald Trump Jr., nici Eric Trump nu încearcă să influențeze deciziile guvernului, procedurile de achiziție sau atribuirea contractelor.

Investiții în companii de drone

La scurt timp după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale, Donald Trump Jr. a fost numit consilier al producătorului de drone Unusual Machines, cu sediul în Florida, o companie care anterior nu obținuse niciun contract guvernamental.

În octombrie 2025, Unusual Machines a obținut un acord direct cu Departamentul Apărării al SUA pentru 3.500 de motoare conforme cu cerințele National Defense Authorization Act, existând posibilitatea unei comenzi pentru alte 20.000 în 2026.

Frații Trump sunt menționați, de asemenea, drept „investitori importanți” în compania americană de drone Powerus, potrivit unui anunț făcut de companie în martie 2026.

Deși anterior nu avusese niciun contract guvernamental, Powerus a obținut prima comandă din partea Forțelor Aeriene ale SUA doar o lună mai târziu, valoarea acesteia nefiind făcută publică.

În iulie, Powerus a primit un contract de până la 90 de milioane de dolari din partea Forțelor Aeriene ale SUA pentru sisteme aeriene fără pilot.

Investiții în industria de apărare

Investițiile legate de familia Trump se extind și în industria prelucrătoare, frații având împreună investiții de peste un miliard de dolari în companii din minerit, calcul cuantic și industria aerospațială.

În august 2025, 1789 Capital a investit în Vulcan Elements, o companie care produce materiale din pământuri rare folosite inclusiv în industria de apărare. În aceeași lună, compania a primit un împrumut de 620 de milioane de dolari din partea unei structuri a Departamentului Apărării pentru extinderea producției.

1789 Capital a investit și 60 de milioane de dolari în Firehawk Aerospace. În aceeași perioadă, compania a primit un contract de 4,9 milioane de dolari din partea Forțelor Aeriene pentru dezvoltarea unor motoare hibride de rachetă.

Ulterior, Firehawk a mai obținut contracte de zeci de milioane de dolari. Compania avea însă contracte guvernamentale atât în timpul administrației Biden, cât și în timpul administrației Trump.

1789 Capital a participat și la o rundă de finanțare de un miliard de dolari pentru PsiQuantum. După această investiție, contractul companiei cu Departamentul Apărării a crescut cu peste 157 de milioane de dolari, potrivit ABC News.

PsiQuantum a încheiat ulterior și acorduri de 100 de milioane de dolari cu Departamentul Comerțului și de 125 de milioane de dolari cu agenția americană pentru proiecte avansate de cercetare în domeniul apărării.

Investiții în automatizare

Eric Trump este consilier-șef pentru strategie la Foundation Future Industries, un startup care dezvoltă roboți umanoizi și care susține că urmărește inclusiv dezvoltarea unor soldați autonomi.

Compania a anunțat în aprilie primul său contract, în valoare de 24 de milioane de dolari.

ABC News a identificat și o investiție de 391 de milioane de dolari a 1789 Capital în Hadrian, o companie care folosește automatizarea și inteligența artificială în producție.

Câteva luni mai târziu, Hadrian a obținut primele sale contracte publice: unul de 39,2 milioane de dolari cu Armata SUA și unul de 900 de milioane de dolari cu Marina SUA pentru construirea unor fabrici automatizate destinate producției de componente pentru submarine.