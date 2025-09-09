Conducte de gaze avariate după explozii în Rusia. Surse ucrainene vorbesc despre ţinte militare

Două conducte de transport gaze, cu o capacitate de 2 milioane de barili pe zi, au fost avariate, a transmis, marţi, sursa , fără a preciza cauza exploziilor.

Incidentul are loc pe fondul intensificării campaniei ucrainene de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune asupra infrastructurii energetice ruse şi al unei crize crescânde de combustibil în Rusia.

„Ambele conducte de gaze avariate alimentau facilităţi militare ruse implicate în războiul la scară largă împotriva Ucrainei”, a comentat sursa din serviciile de informaţii.

Potrivit aceleiaşi surse, alte două conducte regionale de gaze din aceeaşi zonă au fost de asemenea avariate.

Cel puţin patru explozii ar fi fost auzite în jurul orei 4:00 dimineaţa în districtul Zheleznodorojni din Penza.

Presa locală a relatat că Transneft Druzhba, operatorul de stat al conductelor din Rusia, desfăşura luni „exerciţii planificate” la instalaţiile de petrol şi gaze, în cooperare cu autorităţile pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciile speciale.

Autorităţile ruse au îndemnat cetăţenii „să rămână calmi şi să aibă încredere doar în surse verificate de informaţii”.

Potrivit sursei citate, acest anunţ a avut de fapt rolul de a ascunde exploziile.

Guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, a raportat o alertă aeriană în noaptea de marţi, fără a menţiona exploziile de la conducte.

Oraşul Penza, situat în partea de vest a Rusiei, se află la aproximativ 530 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană şi la 540 de kilometri sud-est de Moscova.

Incidentul urmează unui caz similar petrecut pe 26 august, când o explozie neexplicată a provocat un incendiu la conducta de petrol Riazan-Moscova, o rută cheie de aprovizionare cu produse petroliere pentru capitala rusă, potrivit unei surse HUR de la acea vreme.

Forţele ucrainene au vizat în repetate rânduri infrastructura energetică a Rusiei prin operaţiuni de sabotaj şi atacuri cu drone de-a lungul războiului la scară largă, urmărind să submineze veniturile Moscovei din gaze şi petrol.