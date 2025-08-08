Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgenţă în legătură cu planurile Israelului

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a solicitat o reuniune de urgenţă a celui mai puternic organism al ONU pentru a împiedica Israelul să intensifice luptele în Gaza.

Misiunea Panama la ONU a declarat că cererea de convocare a unei reuniuni de urgenţă a consiliului format din 15 membri a fost făcută de Regatul Unit, Danemarca, Franţa, Grecia şi Slovenia. Aceasta a fost susţinută de Algeria, Rusia, China, Somalia, Guyana, Pakistan, Coreea de Sud şi Sierra Leone.

Statele Unite, cel mai apropiat aliat al Israelului, nu au susţinut cererea.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres afirmă că decizia Israelului „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni şi ar putea pune în pericol şi mai multe vieţi, inclusiv ale ostaticiilor rămaşi”, a declarat purtătorul său de cuvânt.

Israelul a anunţat vineri dimineaţa că intenţionează să preia controlul asupra oraşului Gaza, ceea ce a stârnit reacţii negative din partea palestinienilor şi condamnarea comunităţii internaţionale. Decizia, luată în cadrul unei şedinţe nocturne a Cabinetului de securitate, marchează o nouă escaladare a conflictului dintre Israel şi Hamas, care durează de 22 de luni.