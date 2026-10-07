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Consiliul ONU prelungește ancheta privind abuzurile din Rusia, în ciuda opoziției Moscovei

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a prelungit cu un an monitorizarea situației drepturilor omului în Rusia, invocând „deteriorarea semnificativă și continuă” a acesteia.
Consiliul ONU prelungește ancheta privind abuzurile din Rusia, în ciuda opoziției Moscovei
Logo-ul ONU. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
07 oct. 2026, 10:34, Știri externe
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Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat marți prelungirea cu un an a monitorizării situației drepturilor omului în Rusia, pe fondul „deteriorării semnificative și continue” a acesteia, în ciuda opoziției Moscovei, scrie Kyiv Post.

Principalul organism al ONU în domeniul drepturilor omului a aprobat prelungirea mandatului raportorului special pentru Rusia cu 21 de voturi „pentru” și 5 „împotrivă”.

Irlanda a prezentat rezoluția în numele Uniunii Europene și a descris mandatul drept „un colac de salvare pentru societatea rusă”.

„Execuțiile extrajudiciare ale criticilor guvernului, erodarea pluralismului politic și represiunea sistematică împotriva societății civile, a mass-mediei independente, a jurnaliștilor, a populațiilor indigene și a minorităților din Rusia rămân nepedepsite”, a declarat Laurence Simms, ambasadorul Irlandei.

Consiliul ONU a decis în octombrie 2022 că trebuie să fie numit un raportor special pentru Rusia, având în vedere atacurile repetate ale Moscovei în timpul războiului din Ucraina.

Mariana Katzarova, expertă bulgară în drepturile omului, este primul observator susținut de ONU care monitorizează situația drepturilor omului într-unul dintre cele cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU.

Printre țările care au votat pentru prelungirea mandatului s-au numărat Marea Britanie, Chile, Franța, Italia, Japonia și Coreea de Sud.

Ambasadorul Japoniei, Atsuyuki Oike, a declarat că Tokyo este în continuare îngrijorat de „restrângerea continuă a spațiului civic” din Rusia.

Ambasadorul Spaniei, Marcos Gomez Martinez, a transmis un mesaj în limba rusă apărătorilor drepturilor omului din această țară: „Nu v-am uitat; nu sunteți singuri”.

Ambasadoarea Marii Britanii, Eleanor Sanders, a spus că mandatul reprezintă „solidaritatea cu cei din Rusia ale căror voci sunt înăbușite și asigurarea faptului că… suferința lor rămâne vizibilă pentru acest Consiliu”.

Rezoluția adoptată de Consiliu îndeamnă Rusia să respecte libertățile fundamentale privind gândirea, conștiința, religia, opinia, întrunirea pașnică și participarea politică.

Moscovei i se cere să îi ofere Marianei Katzarova un „acces deplin, liber și neîngrădit”.

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