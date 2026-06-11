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Copiii bătuți de mici au șanse reduse să ia examene importante

Copiii bătuți de părinți au rezultate mai slabe la școală și devin mai agresivi, arată un studiu realizat de University College London pe aproape 19.000 de copii din Marea Britanie. Cercetătorii spun că efectele pedepselor fizice se văd atât în performanțele școlare, cât și în comportamentul social al adolescenților în devenire.
Copiii bătuți de mici au șanse reduse să ia examene importante
Luiza Moldovan
11 iun. 2026, 13:40, Știri externe
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Copiii care sunt bătuți sau pălmuiți de părinți au șanse mai mici să obțină rezultate bune la școală și sunt mai predispuși să manifeste comportamente agresive față de ceilalți, potrivit unui nou studiu realizat de University College London (UCL).

Cercetarea, bazată pe date colectate de la aproximativ 19.000 de copii născuți în Marea Britanie la începutul anilor 2000, arată că efectele pedepselor fizice se resimt atât în performanțele școlare, cât și în comportamentul social al adolescenților.

Copiii bătuți de mici au avut șanse mult mai mici să ia examenele importante

Potrivit studiului, copiii care au fost pedepsiți fizic la vârstele de trei, cinci și șapte ani au avut șanse semnificativ mai mici să promoveze evaluările importante din sistemul britanic de învățământ secundar.

Diferențele s-au menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum situația economică a familiei sau mediul social.

Datele arată că 48% dintre copiii expuși repetat pedepselor corporale nu au reușit să promoveze cinci examene, inclusiv matematică, comparativ cu 42% dintre cei care nu au trecut prin astfel de experiențe.

Copiii bătuți au deveni adolescenți violenți

Autorii studiului spun că efectele apar încă din copilăria timpurie.

Pălmuirea a fost asociată cu probleme de comportament la vârste mici și cu un nivel mai scăzut de alfabetizare.

În adolescență, copiii care au fost loviți de părinți s-au dovedit mai predispuși la bullying, agresivitate, vandalism sau hărțuire online.

Cercetătorii avertizează că impactul nu se limitează la familie, ci poate afecta societatea în ansamblu.

Pedepsele fizice nu îmbunătățesc comportamentul copiilor

„Pedepsele fizice nu îmbunătățesc comportamentul copiilor și, de fapt, au un impact negativ asupra bunăstării lor și sunt asociate cu rezultate mai slabe în viitor”, a declarat Joanna Barrett, reprezentantă a organizației pentru protecția copilului NSPCC.

Rezultatele studiului au relansat dezbaterea privind interzicerea pedepselor corporale în Anglia și Irlanda de Nord.

„Pedeapsa rezonabilă”

În prezent, legislația engleză permite părinților să invoce „pedeapsa rezonabilă” dacă sunt acuzați că și-au lovit copiii.

În schimb, Scoția și Țara Galilor au interzis deja astfel de practici.

Dr. Anja Heilmann, cercetătoare principală în cadrul UCL și coordonatoarea studiului, consideră că actuala legislație ar trebui modificată.

„Copiii au dreptul să fie crescuți fără nicio formă de violență”, a declarat aceasta.

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