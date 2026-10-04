Copilotul Flydubai care și-a atacat comandantul, anchetat pentru legături cu Australia

Poliția australiană a confirmat sâmbătă, 4 octombrie, că investighează legăturile cu Australia ale lui Hammam al-Hammami, cetățean oman, identificat drept copilot al cursei Flydubai 1073, care zbura din Dubai către Israel.

„Echipa comună de combatere a terorismului din Victoria (VIC JCTT), formată din Poliția Federală Australiană, Poliția din Victoria și ASIO, poate confirma că investighează legăturile acestui bărbat cu Australia”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiene (AFP), scrie Reuters.

Autoritățile au precizat că vor oferi informații suplimentare la momentul oportun.

Potrivit a două surse familiarizate cu ancheta, al-Hammami a studiat la o universitate din Melbourne, capitala statului Victoria. Presa locală a relatat că acesta ar fi urmat cursurile RMIT University. Reprezentanții instituției au refuzat să comenteze informațiile.

Atacul din avionul Flydubai, calificat drept atac terorist

Incidentul s-a produs la bordul cursei Flydubai 1073, cu destinația Tel Aviv. Potrivit procurorului general al Emiratelor Arabe Unite, copilotul l-a atacat pe comandantul aeronavei folosind un topor de urgență.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au calificat incidentul drept un „atac terorist”. Compania Flydubai a anunțat că desfășoară o investigație completă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Identitatea copilotului a fost dezvăluită pentru Reuters de două surse care cunosc ancheta. Autoritățile emirateze nu au confirmat imediat oficial identitatea acestuia.

Ancheta internațională se concentrează acum și asupra perioadei în care al-Hammami s-ar fi aflat în Australia.

Ancheta privind copilotul Flydubai se extinde

Potrivit Financial Times, citat de Reuters, al-Hammami ar fi vizitat în perioada petrecută în Australia moschei considerate radicale și ar fi accesat site-uri asociate extremismului. Informațiile provin de la două persoane familiarizate cu investigația.

De asemenea, serviciile de informații australiene ar fi avut un dosar referitor la acesta, potrivit publicației britanice. Aceste informații nu au fost confirmate public de autoritățile australiene.

Ancheta urmează să stabilească natura și amploarea eventualelor legături ale copilotului cu grupări sau persoane extremiste, precum și dacă perioada petrecută în Australia are vreo legătură cu incidentul produs la bordul aeronavei Flydubai.