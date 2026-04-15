Coreea de Sud afirmă că Israelul acceptă scuzele. Disputa privind declarațiile președintelui Lee cu privire la Holocaust este considerată soluționată

Ministrul de Externe al Coreei de Sud a declarat miercuri că un înalt oficial israelian a transmis Seulului că acceptă explicațiile oferite de autoritățile sud-coreene în legătură cu declarațiile controversate ale președintelui Lee Jae Myung referitoare la Holocaust.
Andrei Rachieru
15 apr. 2026, 05:40, Știri externe

Potrivit șefului diplomației sud-coreene, incidentul diplomatic este considerat închis.

Controversa a izbucnit după ce președintele Lee a publicat pe platforma X un mesaj în care a comparat acțiunile militare ale Israelului împotriva palestinienilor cu Holocaustul. Afirmațiile au provocat reacții dure din partea autorităților israeliene, care au respins categoric paralela făcută, considerând-o inacceptabilă și ofensatoare din punct de vedere istoric.

Pe plan intern, declarațiile președintelui sud-coreean au generat critici și dezbateri aprinse, atât din partea opoziției politice, cât și a unor segmente ale opiniei publice. Ministerul de Externe de la Seul a intervenit ulterior pentru a clarifica poziția oficială a Coreei de Sud și pentru a limita impactul diplomatic al mesajului, eforturi care, potrivit lui Cho Hyun, au dus la detensionarea relațiilor cu Israelul.

