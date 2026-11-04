Corupție la vârful instituțiilor din Ucraina. O rețea de escrocherii ar fi fost protejată de oficiali din serviciile secrete

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că investighează implicarea unor angajați de rang înalt ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Poliției Naționale și Parchetului General într-o schemă de fraudă, potrivit agenției Reuters.

Anchetatorii suspectează că funcționarii ar fi primit bani pentru a permite funcționarea unui centru de apeluri implicat în înșelăciuni, ai cărui operatori ar fi păcălit victime din Ucraina și din alte țări.

Investigația, făcută publică inițial în septembrie, a provocat deja consecințe la nivelul conducerii sistemului judiciar. Fostul procuror general Ruslan Kravchenko a demisionat după ce un subordonat al său a fost acuzat de implicare în administrarea rețelei.

Kravchenko nu a fost pus sub acuzare în acest dosar.

Percheziții la SBU și polițiști suspendați din funcție

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că anchetatorii efectuează percheziții care îi vizează pe unii dintre angajații instituției și a transmis că oferă sprijin investigației.

La rândul său, Poliția Națională a anunțat suspendarea agenților cercetați, solicitând însă evitarea concluziilor premature privind vinovăția acestora.

Parchetul General și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile anticorupție, precizând că nu avea cunoștință despre eventuale activități ilegale ale angajaților menționați de NABU.

Ancheta este desfășurată de Biroul Național Anticorupție împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), instituții care au investigat în ultimii ani mai multe cazuri importante de corupție.

Peste 111 milioane de dolari și 12 milioane de euro, într-un alt dosar de corupție

Separat, NABU a anunțat miercuri finalizarea investigației într-unul dintre cele mai importante dosare de corupție deschise în timpul războiului, care vizează o presupusă schemă de spălare a banilor în sectorul energetic.

Potrivit anchetatorilor, organizatorii ar fi solicitat comisioane ilegale unor contractori ai companiilor energetice de stat, inclusiv ai operatorului nuclear Energoatom.

Sumele spălate ar depăși 111 milioane de dolari și 12 milioane de euro, iar autoritățile încearcă în continuare să recupereze fondurile.

Dosarul a vizat inclusiv un fost vicepremier, un fost ministru al Energiei și a determinat plecarea din funcție a fostului șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Persoanele implicate au negat acuzațiile.

Combaterea corupției, esențială pentru aderarea Ucrainei la UE

Noile investigații apar într-un moment în care Ucraina încearcă să avanseze în procesul de integrare europeană și să mențină sprijinul financiar internațional necesar continuării rezistenței împotriva invaziei ruse.

Combaterea corupției la nivel înalt reprezintă una dintre condițiile importante pentru apropierea de Uniunea Europeană, dar și pentru păstrarea încrederii partenerilor occidentali.

Potrivit celui mai recent Indice de Percepție a Corupției realizat de Transparency International, Ucraina ocupă locul 104 din 182 de țări analizate.