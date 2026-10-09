Criză monarhică. Tot mai mulți japonezi cer ca prințesa Aiko să preia tronul imperial

Prințesa Aiko, în vârstă de 24 de ani, este cel mai popular membru al familiei imperiale a Japoniei, dar conform legii, ea nu va deveni niciodată împărăteasă și, pe măsură ce țara rămâne fără membri ai familiei regale, tot mai mulți japonezi se întreabă de ce, relatează The Guardian.

Dezbaterea a prins amploare în anii de când Aiko, singurul copil al împăratului Naruhito și al împărătesei Masako, s-a transformat dintr-o elevă timidă de școală primară într-o tânără care se simte confortabil în atenția publicului și a presei.

Conform unei legi din urmă cu aproape 140 de ani, femeilor le este interzis să urce pe tronul Crizantemei Japoniei. Însă regulamentul sfidează sprijinul public pentru schimbările care ar permite unei femei să devină împărăteasă domnitoare și ar evita o criză de succesiune iminentă.

Presiuni pentru a schimba legea succesiunii

Familia imperială se confruntă cu aceleași probleme demografice care afectează restul țării: în urmă cu trei decenii avea 30 de membri; acum sunt doar 16, dintre care doar cinci sunt bărbați.

Cetățenii japonezi susțin o schimbare, indiferent de loialitățile lor politice. Într-un sondaj realizat în aprilie de ziarul Mainichi Shimbun, 72% au favorizat ideea ca o femeie să devină împărat, în timp ce doar 10% s-au opus.

Presiunile de a schimba legea succesiunii exclusiv masculine, adoptată în 1947, dar bazată pe legislația introdusă în timpul erei Meiji în 1889, se intensifică, forțând guvernul conservator al lui Sanae Takaichi să abordeze lipsa moștenitorilor de sex masculin ai tronului imperial vechi de 1.500 de ani.

Doar trei bărbați alcătuiesc actuala linie de succesiune – fratele mai mic al împăratului Naruhito, prințul moștenitor Akishino; fiul său, prințul Hisahito; și unchiul împăratului, prințul Hitachi, în vârstă de 90 de ani.

Dacă prințul Hisahito, un student în vârstă de 20 de ani și primul bărbat născut în familia imperială în ultimele patru decenii, nu va avea un fiu, linia de succesiune se va încheia în decurs de o generație.

Guvernele anterioare au încercat să rezolve problema succesiunii prin luarea în considerare a unei legislații care ar aduce în sfârșit egalitatea de gen pe coridoarele rarefiate ale palatului imperial din Tokyo. Însă presiunile din partea parlamentarilor conservatori – și a nașterii lui Hisahito în 2006 – au pus capăt brusc dezbaterii.

Prima femeie prim-ministru a Japoniei protejează succesiunea exclusiv masculină

Actuala șefă a guvernului japonez Sanae Takaichi a stârnit furie în această vară când partidul ei și aliații săi conservatori au impus amendamente care vor proteja succesiunea exclusiv masculină timp de generații.

Schimbările, care intră în vigoare la sfârșitul acestei luni, permit femeilor să își păstreze statutul regal după ce se căsătoresc cu persoane care nu fac parte din familia regală și reînvie descendenții pe linie masculină aparținând a 11 „ramuri colaterale” ale familiei care a părăsit stăpânirea imperială după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În teorie, asta înseamnă că o rudă îndepărtată de sex masculin ar putea fi „adoptată” în sânul familiei, cu condiția să fie necăsătorită și să aibă peste 15 ani. Dacă se căsătorește și soția sa naște un fiu, acel copil s-ar alătura liniei de succesiune.

Soarta familiei imperiale japoneze a atras atenția internațională. În 2024, comitetul ONU pentru drepturile femeilor a îndemnat guvernul japonez să permită o femeie împărat. Tokyo a respins intervenția ca fiind „regretabilă” și „nepotrivită”, spunând că succesiunea imperială este o chestiune de „identitate națională fundamentală”.

ONU și opinia publică japoneză s-au izbit de stânca dură a ideologiei conservatoare susținută de Takaichi – prima femeie prim-ministru a Japoniei.