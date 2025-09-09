Cum a ajuns imperiul familiei Veronesi, deținător al brandului Calzedonia, de la dresuri și șosete low-cost la iahturi de lux

Kilometrul zero al grupului Oniverse, cunoscut istoric sub numele de Calzedonia, nu se află într-o metropolă a modei, ci într-o zonă industrială la cinci minute de autostrada care leagă Milano de Veneția. Acolo, în 1986, inginerul Sandro Veronesi a pus în funcțiune o sută de mașini circulare, a bătut palma cu câțiva comercianți pentru primul lot de francize și a lansat un mesaj simplu, dar disruptiv: dresuri și șosete la prețuri accesibile, reînnoite rapid și expuse în magazine care semănau cu mici buticuri, în locul clasicei mercerii de cartier, notează modaes.com.

Aproape patru decenii mai târziu, acel atelier inițial s-a transformat în Oniverse, un conglomerat familial cu afaceri de 3,5 miliarde de euro și peste 5.700 de puncte de vânzare în 55 de țări.

Sistemul familial Calzedonia, cu multe asemănări cu cel al Inditex, s-a construit pe doi piloni fundamentali: producție proprie și tratarea francizaților ca parteneri. Veronesi furniza designul, produsul și logistica, iar comerciantul aducea spațiul și cunoștințele despre client. În 1990, rețeaua depășea deja o sută de magazine, diferențiindu-se de distribuția clasică de lenjerie, dominată de marile magazine universale și de sortimente generice.

La mijlocul anilor ’90 a apărut adevăratul motor de creștere: brandul Intimissimi. Acesta promitea sutiene „made in Italy” la mai puțin de 30 de euro și a crescut valoarea bonului mediu fără să piardă din accesibilitate. În șase ani Intimissimi intra în Spania, Portugalia și Grecia; în opt ani își deschidea prima fabrică în Croația și semna un contract de furnizare cu Victoria’s Secret pentru piața americană.

Reinventarea brandului după zece ani și asemănarea cu Inditex

După primul deceniu, ideea inițială s-a transformat într-o metodă: magazine monobrand compacte, reaprovizionare rapidă și control strict asupra poziționării vizuale. Modelul semăna cu Inditex-ul anilor ’90, dar punctele de vânzare se bazau nu pe modă rapidă, ci pe produse de bază cu rotație constantă.

Noul secol a adus o diversificare controlată. În 2003, s-a lansat Tezenis, care a aplicat logica fast fashion la lenjeria intimă pentru tineri, adresându-se unui public nou, avid de noutăți. Șase ani mai târziu, grupul a cumpărat Falconeri, o firmă de cașmir din Trento, ridicând poziționarea grupului cu pulovere la 149 de euro, dar păstrând promisiunea de prețuri accesibile.

Extinderea brandurilor a impus reorganizarea geografiei industriale. Oniverse deține patru unități de prototipuri în Italia, opt fabrici de volum în Balcani și șase complexe în Sri Lanka, plus o platformă logistică centrală la Verona capabilă să gestioneze jumătate de milion de unități pe zi. Aproximativ 80% din producție este realizată intern, iar grupul menține o marjă EBITDA de 22%.

Verticalitatea a devenit și un argument de sustenabilitate. În fața provocărilor industriei modei intime și de baie de a găsi materiale tehnice alternative sau soluții de reciclare, Oniverse mizează pe nailon reciclat, tors în Mantova, cumpără cașmir direct din Mongolia și transformă surplusurile de colecție în capsule pentru piețele emergente.

Cultura Intimissimi și Calzedonia: vânzătorii sunt centrul atenției

Modelul de afaceri al companiei are mult de-a face și cu importanța echipelor. Pentru Veronesi, vânzătorul este primul ambasador al brandului. Fie că Arena din Verona se transformă în spectacolul Intimissimi on Ice, fie că Tezenis organizează o petrecere în Ibiza, vânzătorii sunt în centrul atenției, alături de celebrități, influenceri și jurnaliști.

Această cultură a redus fluctuația de personal în retail la 18%, jumătate din media europeană, și a cimentat un spirit de „mare familie”.

Anii 2010 au adus rafinarea. În 2015, grupul a adăugat Atelier Emé, o marcă de rochii de mireasă, iar în 2022 a preluat brandul de nișă Antonio Marras, demonstrând că low-cost-ul poate dialoga cu moda de podium.

Producător de iahturi din 2023

În august 2023, Oniverse a cumpărat șantierul naval Cantiere del Pardo, producător de iahturi Pardo, Grand Soleil și VanDutch. În decembrie, grupul și-a schimbat oficial numele în Oniverse (anagramă de la Veronesi), reunind sub aceeași logică moda intimă, cașmirul, vinurile (Signorvino) și iahturile de lux.

Rezultatele confirmă strategia: în 2024 vânzările au crescut cu 13,5%, depășind 3,5 miliarde de euro. Italia a contribuit cu 38,5%, Uniunea Europeană cu 55%, iar restul piețelor cu 6,5%. Comerțul online reprezintă deja 11% din total și crește cu 23% anual, dar grosul afacerii rămâne în rețeaua fizică, proprie și francizată.

Complania, obligată la inovație fără scumpiri semnificative

În paralel, Oniverse accelerează în SUA și Orientul Mijlociu. Intimissimi a inaugurat un flagship în Dubai Mall. Tezenis vrea să depășească 1.000 de magazine până în 2026, iar Calzedonia testează formate pentru a atrage turiști. Totuși, provocările sunt mari: inflația materiilor sintetice presează marjele, iar concurența acerbă din lenjeria de bază, cu actori precum Etam sau revitalizatul Victoria’s Secret, obligă la inovație fără scumpiri semnificative.

Ieșirea la bursă planează asupra viitorului grupului. Băncile de investiții presează, dar Veronesi afirmă că „o listare ar fi un pas natural, nu urgent”. Familia deține 100% din capital și are lichidități nete pozitive.

În fiecare zi, mașinile din Sri Lanka finalizează o serie de dresuri strălucitoare, iar muncitorii din Forlì montează corpul unui VanDutch de 17 metri destinat Rivierei Franceze. Acest contrast rezumă esența Oniverse: un specialist în produse concrete care reușește să își ridice poziționarea fără a renunța la accesibilitate, o familie care își guvernează „universul” atentă la valuri, dar fidelă direcției.

Dacă strategia reușește, Verona va demonstra că un colant de cinci euro poate finanța un iaht de trei milioane și poate susține una dintre cele mai eficiente rețele logistice din Europa. Dacă nu, grupul va putea întotdeauna să revină la kilometrul zero: o hală industrială, o sută de mașini circulare și un francizat convins că comerțul este, înainte de toate, o chestiune de familie. Între timp, forza di vendita continuă să vândă, să anime și să dea sens unui imperiu care vorbește la plural de fiecare dată când anunță o nouă deschidere.