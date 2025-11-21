Prima pagină » Știri externe » Cum a fost posibil ca un cașalot să eșueze într-un oraș situat la mai mult de 200 km de mare

Cum a fost posibil ca un cașalot să eșueze într-un oraș situat la mai mult de 200 km de mare

Locuitorii unui oraș din regiunea Aveyron din Franța au făcut o descoperire destul de surprinzătoare când s-au trezit. În Villefranche-de-Rouergue, un oraș din nord-vestul departamentului, un cașalot lung de 15 metri a fost găsit eșuat pe malurile râului Aveyron, la peste 200 de kilometri de mare, potrivit Le Villefranchois și franceinfo. Descoperit vineri dimineață devreme, mamiferul, deși remarcabil de realist, este de fapt o statuie din rășină.
Cum a fost posibil ca un cașalot să eșueze într-un oraș situat la mai mult de 200 km de mare
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
21 nov. 2025, 18:05, Știri externe

Instalația a fost amplasată în noaptea de joi spre vineri de către membrii unei asociații, în colaborare cu compania artistică belgiană Captain Boomer, care își propun să crească gradul de conștientizare cu privire la efectele  schimbărilor climatice, potrivit Le Figaro.

Fred Sancère, directorul asociației numite „Derrière le Hublot” (În spatele hubloului) , explică faptul că scopul principal al acestei acțiuni este de a „capta atenția publicului pentru a lăsa o impresie de durată”, abordând în același timp „schimbările climatice și problemele de mediu ” . „Avem mamifere marine mari care se pierd din cauza schimbărilor climatice și a sonarului de pe nave ”, adaugă el.

Cașalotul, instalat de o „echipă științifică”

Celor aproximativ doisprezece oameni prezenți le-au trebuit două ore să monteze carcasa falsă cu ajutorul unui stivuitor telescopic. Pentru a face scena credibilă, membrii companiei au îmbrăcat costume precum o „echipă științifică”, imitând prelevarea de probe de la animal. Chiar și primarul a participat la punere în scenă, prefăcându-se surprins în timp ce se apropia de statuie în halat de baie și papuci.