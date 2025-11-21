Cum a fost posibil ca un cașalot să eșueze într-un oraș situat la mai mult de 200 km de mare

Instalația a fost amplasată în noaptea de joi spre vineri de către membrii unei asociații, în colaborare cu compania artistică belgiană Captain Boomer, care își propun să crească gradul de conștientizare cu privire la efectele schimbărilor climatice, potrivit Le Figaro.

Fred Sancère, directorul asociației numite „Derrière le Hublot” (În spatele hubloului) , explică faptul că scopul principal al acestei acțiuni este de a „capta atenția publicului pentru a lăsa o impresie de durată”, abordând în același timp „schimbările climatice și problemele de mediu ” . „Avem mamifere marine mari care se pierd din cauza schimbărilor climatice și a sonarului de pe nave ”, adaugă el.

Cașalotul, instalat de o „echipă științifică”

Celor aproximativ doisprezece oameni prezenți le-au trebuit două ore să monteze carcasa falsă cu ajutorul unui stivuitor telescopic. Pentru a face scena credibilă, membrii companiei au îmbrăcat costume precum o „echipă științifică”, imitând prelevarea de probe de la animal. Chiar și primarul a participat la punere în scenă, prefăcându-se surprins în timp ce se apropia de statuie în halat de baie și papuci.