Cum poate spălatul pe dinți să reducă riscul de pneumonie în spitale

Cercetarea, prezentată la congresul ESCMID Global Congress 2026 de la München, indică faptul că îmbunătățirea igienei orale în rândul pacienților poate scădea riscul de pneumonie cu până la 60%, scrie Euronews. Pneumonia asociată spitalizării apare, de regulă, la cel puțin 48 de ore după internare și este considerată mai severă decât alte infecții pulmonare. Pacienții internați au adesea un sistem imunitar slăbit, iar bacteriile din mediul spitalicesc sunt mai rezistente. Studiul s-a concentrat pe o formă frecventă, dar mai puțin discutată: pneumonia care apare la pacienții care nu sunt conectați la ventilatoare. Aceasta este adesea cauzată de pătrunderea bacteriilor din cavitatea bucală sau gât în plămâni.

Cercetarea, coordonată de profesorul Brett Mitchell de la Avondale University, a inclus peste 8.000 de pacienți din spitale australiene. Participanții au primit kituri de igienă orală – periuță, pastă de dinți și materiale educaționale – iar personalul medical a fost instruit să acorde mai multă atenție îngrijirii orale. Rezultatele au fost clare: proporția pacienților care beneficiau de igienă orală regulată a crescut de la 15,9% la 61,5%. În același timp, incidența pneumoniei a scăzut semnificativ, de la un caz la 100 de zile de spitalizare la doar 0,41 cazuri.

De ce funcționează igiena orală

Potrivit cercetătorilor, multe dintre aceste infecții nu sunt transmise între pacienți, ci provin din propria floră bacteriană a organismului. O igienă orală mai bună reduce numărul bacteriilor din cavitatea bucală, limitând astfel riscul ca acestea să ajungă în plămâni. „Îmbunătățirea igienei orale ajută la reducerea agenților patogeni și poate scădea riscul de infecție ulterioară”, a explicat Mitchell.

Rezultatele vin în contextul în care alte studii au arătat că sănătatea dentară a pacienților se deteriorează pe durata spitalizării, mai ales în cazul internărilor prelungite. Cercetătorii consideră că introducerea unor programe standardizate de igienă orală în spitale ar putea deveni o măsură eficientă și relativ ieftină pentru prevenirea infecțiilor. Următorul pas, spun autorii studiului, este implementarea pe scară largă a acestor practici și integrarea lor în rutina zilnică a îngrijirii pacienților.