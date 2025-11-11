Cum va funcționa „Scutul Democrației”, planul UE împotriva dezinformării, inspirat din experiența alegerilor din Moldova

Planul urmează să fie prezentat public în această săptămână și propune mai multe măsuri pentru protejarea proceselor democratice din statele membre și a țărilor candidate la aderare. Pachetul – denumit „Scutul Democrației” – are în vedere combaterea campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare care, potrivit Comisiei, subminează încrederea cetățenilor în procesele electorale și instituțiile europene.

Un document preliminar consultat de Europa Liberă arată că Rusia este indicată drept principala amenințare directă: „Pe lângă războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia își intensifică și atacurile hibride, purtând un război al influenței împotriva Europei”.

Alegeri europene sub presiune

Proiectul prevede crearea Centrului European pentru Reziliență Democratică, un organism care va coordona acțiunile la nivelul Uniunii și va reuni instituțiile europene, guvernele naționale și țările partenere precum Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest. Centrul va analiza amenințările informaționale, va dezvolta metode comune de reacție și va înlesni schimbul de date și expertiză între state.

Potrivit Financial Times, inițiativa urmărește „să ajute statele UE să identifice mai rapid campaniile de manipulare politică venite din exterior”, într-un moment în care pregătirile pentru alegerile europene din 2026 devin tot mai sensibile.

Presa primește sprijin, cetățenii protecție digitală

Planul pune accent pe colaborarea cu marile platforme online. Cu excepția rețelei X, deținută de Elon Musk, toate marile companii – Google, Meta și TikTok – au aderat deja la codul de conduită al UE privind dezinformarea. Acum, Bruxelles-ul vrea ca ele să facă mai mult: să „demonetizeze” conținutul manipulator și să marcheze clar materialele generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Scutul Democrației” include și măsuri pentru sprijinirea presei independente și pentru dezvoltarea unei rețele europene de fact-checking, adică de verificare a informațiilor și combatere a știrilor false. În același timp, Executivul european intenționează să introducă un portmoneu digital de identitate – o aplicație care va permite cetățenilor europeni să-și dovedească identitatea online în siguranță, fără a fi nevoiți să partajeze date personale inutile.

Comunicare prin influenceri

Documentul propune și formarea unei „rețele voluntare de influenceri”, formată din comunicatori independenți și personalități publice dispuse „să promoveze regulile UE și schimbul de bune practici”, cu scopul de a contracara campaniile de manipulare și de a transmite informații verificate despre politicile europene.

Scutul nu va cenzura opinii

„Nu este un Minister al Adevărului. Participarea va fi voluntară, iar măsurile vor respecta competențele naționale”, precizează oficialii europeni, explicând că nu vor fi filtrate opinii și că scopul est doar combaterea dezinformării.

Planul face referire și la alegerile din Republica Moldova, unde Rusia a încercat activ să influențeze votul, și propune consolidarea misiunilor de observare electorală în țările vecine.