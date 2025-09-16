Curtea de Apel a decis: Guvernatoarea Rezervei Federale rămâne in funcție, cererea lui Trump respinsă

Se așteaptă ca administrația Trump să se adreseze rapid Curții Supreme într-o ultimă încercare de a o detrona pe Cook înainte de întrunirea Fed. Iar procesul intentat de Cook, care urmărește să blocheze definitiv concedierea ei, trebuie încă să ajungă în instanță.

Campania de la Casa Albă pentru demiterea lui Cook marchează o încercare fără precedent de a remodela consiliul de administrație format din șapte membri al Fed, care a fost conceput să fie în mare măsură independent de politica cotidiană.

Niciun președinte nu a demis un guvernator al Fed în funcție în istoria de 112 ani a agenției.

Decizia vine chiar înainte ca comitetul de stabilire a ratelor dobânzii al Fed să înceapă marți o reuniune de două zile.

Republicanii din Senat l-au confirmat pe Stephen Miran, nominalizarea lui Trump, pentru un loc vacant în consiliul de administrație al Fed.

Trump a încercat să o concedieze pe Cook pe 25 august, dar un judecător federal a decis săptămâna trecută că demiterea a fost ilegală și a repus-o în consiliul de administrație al Fed.

Bill Pulte, numit de Trump, a acuzat-o pe Cook de fraudă ipotecară, deoarece aceasta pare să fi revendicat două proprietăți drept „reședințe principale” în iulie 2021, înainte de a se alătura consiliului de administrație. Astfel de afirmații pot duce la o rată a dobânzii ipotecare mai mică și la un avans mai mic decât dacă una dintre ele ar fi declarată proprietate de închiriat sau a doua locuință. Cook a negat acuzațiile.