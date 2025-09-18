Prima pagină » Știri externe » Curtea Penală Internațională acuză: oficiali israelieni vizați pentru crime de război

Spania va ancheta „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a sprijini Curtea Penală Internaţională.
Foto: iStock
Andreea Tobias
18 sept. 2025, 11:10

Curtea Penală Internaţională a cerut mandate de arestare pentru oficiali israelieni pentru presupuse crime de război, a declarat joi procurorul general, conform AFP.

Într-o declaraţie se menţionează că procurorul general „a emis un decret pentru crearea unei echipe de lucru însărcinate cu investigarea încălcărilor dreptului internaţional al omului în Gaza” pentru „a aduna dovezi şi a le pune la dispoziţia organismului competent, îndeplinind astfel obligaţiile Spaniei în materie de cooperare internaţională şi drepturile omului”.