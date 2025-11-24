Cușca sferică a morții: un motociclist acrobat a murit în timpul unui spectacol de circ din Italia

Un accident petrecut în timpul unui număr de circ din Italia, în care motocicletele se învârt într-o sferă metalică, a provocat moartea unui tânăr artist și rănirea gravă a altuia, potrivit declarațiilor circarilor și relatărilor locale, scrie The New York Times.

Christián Quezada Vasquez, un artist profesionist în vârstă de 26 de ani, conducea una dintre motociclete în așa-numita Sfera Morții în timpul spectacolului de vineri, când a pierdut controlul și a căzut în partea de jos a cuștii sferice, determinând alți doi motocicliști să se ciocnească, potrivit relatărilor din presa locală din Chile, țara natală a acestuia.

„Am avut un accident grav în timpul spectacolului de după-amiază”, a transmis Imperial Royal Circus, trupa alături de care performa Quezada, într-un mesaj pe Facebook. „Christian, vei rămâne mereu în inimile noastre. Ai fost un mare artist.”

Accidentele mortale în interiorul Sferei Morții (un număr popular de circ în care mai mulți motocicliști se rotesc într-o cușcă metalică în formă de glob, în formații foarte strânse) sunt rare, în ciuda aspectului periculos al acrobației. Totuși, accidentele în general sunt frecvente.

În septembrie, un artist a fost grav rănit la Blackpool, în Anglia, după ce a fost lovit de propria motocicletă în urma unei căzături.

În 2015, doi motocicliști au fost răniți după ce s-au ciocnit în interiorul sferei în timpul unui spectacol de circ din statul Washington. Iar în 2016, un artist columbian de 20 de ani a murit după ce a căzut de pe motocicletă în timpul aceluiași tip de număr.

Imagini video ale incidentului de vineri, survenit în Sant’Anastasia, Italia, publicate de presa locală, arată trei artiști deplasându-se cu viteză în sfera metalică pe o scenă întunecată, luminați doar de LED-urile de pe motociclete și costume.

Unul dintre ei cade brusc din partea superioară a cuștii, iar ceilalți doi se ciocnesc de el la scurt timp și ajung la baza sferei, într-un mănunchi de corpuri și motociclete. Luminile se aprind rapid, iar lucrătorii aleargă spre cușcă.

Relatările locale, citând poliția, au transmis că unul dintre ceilalți motocicliști se află în stare critică la spital, iar celălalt nu a fost rănit.

„Doresc să-mi exprim cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor lui Christián, precum și tuturor celor din lumea circului, și mă rog pentru colegul său, care este în prezent spitalizat”, a scris primarul din Sant’Anastasia, Carmine Esposito, într-un mesaj în limba italiană postat pe Facebook. „Știu că ieri au fost mulți copii la spectacol și regret că destinul a făcut ca ei să fie martorii unei astfel de tragedii.”

Carabinierii, poliția militară italiană, investighează accidentul.