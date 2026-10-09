Cutremur puternic de 7,7 în Panama | Clădiri avariate și alertă de tsunami pentru mai multe țări

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit Panama, a avariat clădiri și a determinat autoritățile să emită o alertă de tsunami pentru mai multe țări din regiune, printre care Columbia, Costa Rica, Chile și Mexic.

Până în acest moment, amploarea pagubelor și eventualul bilanț al victimelor nu sunt cunoscute.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), aproximativ 4,6 milioane de oameni au resimțit seisme de intensitate moderată până la puternică.

Instituția a avertizat că efectele cutremurului ar putea fi extinse.

Mai multe replici de mică adâncime

Seismul s-a produs, vineri, cu puțin înainte de ora locală – Ciudad de Panamá -15:00 (ora României 23:00). Epicentrul a fost localizat la aproximativ 10 kilometri de localitatea Pitaloza Arriba, în zona central-sudică a statului Panama.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de numai 12 kilometri.

Seismele de mică adâncime pot provoca pagube mai mari la suprafață, deoarece undele seismice ajung mai repede la clădiri și la infrastructură.

La scurt timp după seismul principal, au urmat mai multe replici de mică adâncime.

Imagini cu clădiri prăbușite

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să arate clădiri prăbușite în localitățile Penonomé și Soná. Materialele video nu au fost însă verificate independent de BBC, astfel că amploarea distrugerilor din aceste zone rămâne incertă.

Cutremurul a provocat panică și în capitala Panama City, aflată la aproximativ 200 de kilometri de epicentru. Potrivit agenției de presă AFP, numeroase persoane au fost evacuate din clădiri.

Alertă de tsunami în regiune

Sistemul de avertizare pentru tsunami al Statelor Unite a semnalat posibilitatea producerii unor tsunamiuri care ar putea afecta coastele Columbiei, Costa Ricăi, statului Chile și Mexicului.

Autoritățile urmăresc evoluția situației, în timp ce amploarea efectelor cutremurului nu este încă pe deplin cunoscută.

Deocamdată, nu există informații confirmate despre numărul eventualelor victime sau despre valoarea pagubelor materiale.