Davos în deșert: Arabia Saudită curtează giganții financiari pentru miliarde în AI și tehnologie

Timp de patru zile, până în 30 octombrie, Arabia Saudită aduce la Riad cele mai mari nume din finanțe și tehnologie, sperând că va atrage miliarde de dolari în proiectele sale de inteligență artificială și industrie high-tech.

Potrivit Bloomberg, forumul anual de investiţii Future Investment Initiative a devenit noua scenă mondială pe care Arabia Saudită își joacă transformarea economică. Supranumit „Davos în deșert”, evenimentul de la Riad reunește în 2025 lideri financiari care controlează aproape 3 trilioane de dolari valoare de piață și oferă regatului saudit ocazia să-și reprogrameze viitorul dincolo de petrol.

Ambițiile high-tech ale Riadului

Ani la rând, Riadul a mizat pe mega proiecte futuriste, precum Neom, orașul de 500 de miliarde de dolari menit să devină simbolul unei economii reinventate. Direcția se schimbă, în prim-plan intrând inteligența artificială, gamingul, producția high-tech și startupurile cu ambiții galactice.

Susținut de fondul suveran al Arabiei Saudite, forumul adună figuri grele precum Larry Fink, șeful BlackRock, și Steve Schwarzman de la Blackstone, oameni care mută miliarde doar ridicând sprânceana. Prințul moștenitor speră ca aceste miliarde să aterizeze în noile industrii ale regatului ca să compenseze scăderea veniturilor din petrol și să acopere deficitul bugetar în creștere, prognozat acum la 5,3% din PIB. Regatul a împrumutat deja aproape 20 de miliarde de dolari pentru a umple golul, nivel comparabil cu recordurile sale istorice de îndatorare.

MBS schimbă chipul economiei saudite

„Interesul marilor investitori pentru Arabia Saudită este puternic”, a declarat la Riad Richard Attias, arhitectul evenimentului, care susține că acesta a generat tranzacții de aproximativ 190 de miliarde de dolari de la debutul său, în 2017.

Attias spune că accentul crescut pe investițiile interne este „extrem de corect”, în timp ce prințul moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) continuă să adune aliați și capital pentru ambiții de trilioane de dolari, menite să transforme regatul dintr-o economie dependentă de petrol într-un hub tehnologic recunoscut mondial.