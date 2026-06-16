De ce sunt încă închise funicularele istorice din Lisabona. Accidentul care a scos la iveală probleme vechi ale transportului public

În septembrie 2025, funicularul Glória a deraiat pe una dintre străzile abrupte ale Lisabonei și s-a izbit de o clădire. Accidentul s-a soldat cu 16 morți și 22 de răniți, devenind unul dintre cele mai grave incidente de transport din Portugalia din ultimii ani. După tragedie, autoritățile au decis suspendarea funcționării tuturor funicularelor istorice și a celebrului Elevador Santa Justa pentru verificări de siguranță. La nouă luni de la accident, acestea nu au fost redeschise, iar autoritățile nu au anunțat un termen clar pentru reluarea serviciilor, scrie Il Post.

Primele concluzii ale anchetei indică probleme tehnice serioase. Un cablu de siguranță instalat în 2022 nu ar fi fost potrivit pentru utilizare și nu fusese testat corespunzător. De asemenea, au fost identificate defecțiuni la sistemul de frânare de urgență. Anchetatorii au exclus eroarea umană.

Mai mult decât un simplu mijloc de transport

Pentru turiști, funicularele sunt o atracție emblematică. Apar pe cărți poștale, tricouri și suveniruri, iar imaginile lor sunt asociate cu Lisabona în întreaga lume. Însă pentru mulți localnici ele reprezintă și o necesitate zilnică. Într-un oraș construit pe coline abrupte, aceste mijloace de transport sunt folosite pentru deplasările obișnuite, de la mersul la serviciu până la cumpărături. Cinci dintre cele 16 victime ale accidentului erau cetățeni portughezi. În prezent, traseele sunt acoperite de autobuze, însă acestea nu oferă aceeași eficiență și nici aceeași accesibilitate pentru locuitori.

Un accident care scoate la iveală probleme mai vechi

Ancheta nu vizează doar compania publică Carris, care administrează transportul din Lisabona, ci și firma privată responsabilă de mentenanță. Contractul dintre cele două expirase chiar cu câteva zile înainte de accident, iar condițiile sale au devenit un subiect important în investigație.

📍 Bica Funicular, Lisbon, Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/9OJUbHj97h — Beauty of Nature 🥀 (@NaturalEye78321) April 25, 2026

Mai mulți experți consideră că tragedia este rezultatul unor probleme acumulate în timp. După criza financiară din 2008 și programul de austeritate aplicat în Portugalia, investițiile în transportul public au fost reduse semnificativ. În acea perioadă, multe servicii de mentenanță au fost externalizate pentru reducerea costurilor. Efectele se văd și astăzi. Frecvența mijloacelor de transport a scăzut, infrastructura s-a degradat, iar numeroase echipamente din stațiile de metrou sunt frecvent defecte.

Când turismul nu rezolvă problemele orașului

Cazul funicularelor reflectă o contradicție tot mai vizibilă în Lisabona. Orașul atrage milioane de turiști și este promovat ca una dintre cele mai atractive destinații europene, însă serviciile publice întâmpină dificultăți tot mai mari. Între timp, vagoanele istorice au devenit decor pentru fotografiile vizitatorilor. Multe tururi turistice includ încă opriri în fața funicularelor, chiar dacă acestea rămân imobilizate pe șine. Pentru locuitori, însă, întrebarea este alta: când vor reveni la normal unele dintre cele mai importante mijloace de transport ale orașului. Deocamdată, ancheta continuă, iar specialiștii avertizează că redeschiderea completă ar putea dura ani.