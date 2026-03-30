Decizie fără precedent: pedeapsa capitală revine în Israel după decenii / „Oricine ia o viață, statul Israel îi va lua viața”

Parlamentul Israelului a adoptat o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor, măsură criticată de organizațiile pentru drepturile omului și contestată deja în justiție.
Luiza Moldovan
30 mart. 2026, 21:39, Știri externe

Parlamentul Israelului, Knesset, a adoptat luni o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor, o măsură promovată de ani de zile de partidele de extremă dreapta din coaliția de guvernare, potrivit AP.

Legea, susținută personal de premierul Benjamin Netanyahu, prevede ca pedeapsa capitală – prin spânzurare – să fie sancțiunea implicită pentru palestinienii din Cisiordania condamnați pentru atacuri considerate teroriste.

Actul normativ nu se aplică retroactiv și va intra în vigoare în 30 de zile.

Sistem diferit pentru palestinieni și cetățeni israelieni

Noua legislație stabilește un regim distinct de pedepsire: instanțele militare, care judecă palestinienii din Cisiordania, vor aplica în principal pedeapsa cu moartea.

Instanțele civile israeliene pot decide între pedeapsa capitală și închisoarea pe viață pentru cetățenii israelieni.

Criticii susțin că această diferențiere creează un sistem juridic discriminatoriu, în care pedeapsa capitală va fi aplicată în principal palestinienilor.

Reacții dure din partea societății civile

Legea a fost condamnată de organizații israeliene și palestiniene pentru drepturile omului, dar și de organisme internaționale, care o consideră „rasistă” și contrară dreptului internațional.

La scurt timp după adoptare, Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a anunțat că a contestat actul normativ la Curtea Supremă, susținând că este „intenționat discriminatoriu”.

Experți în drept au atras atenția că Parlamentul israelian nu ar avea competența de a legifera în Cisiordania, teritoriu considerat neanexat oficial.

Susținerea politică e dublată de controverse

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, unul dintre principalii susținători ai legii, a declarat că măsura este un „semn de putere” și va transmite un mesaj clar descurajator.

„Oricine ia o viață, statul Israel îi va lua viața”, a spus acesta.

Adoptarea legii a fost întâmpinată cu aplauze în Parlament, însă opoziția avertizează că măsura ar putea afecta negocierile viitoare privind schimburile de prizonieri și ostatici.

Context și implicații

Deși legislația israeliană permite teoretic pedeapsa cu moartea în cazuri extreme, aceasta nu a mai fost aplicată din 1962, când a fost executat criminalul nazist Adolf Eichmann.

Noua lege vine într-un context tensionat, marcat de conflictul israeliano-palestinian și de dezbateri intense privind securitatea și drepturile omului.

