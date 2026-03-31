Legea israeliană privind introducerea pedepsei cu moartea, criticată de Comisia Europeană: „Un clar pas înapoi”

Comisia Europeană a condamnat, marți, Israelul pentru adoptarea unui proiect de lege controversat privind pedeapsa cu moartea.

„Aceasta reprezintă o tendință clar negativă în ceea ce privește obligația Israelului de a respecta drepturile omului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Anouar El Anouni, potrivit POLITICO.

Acesta a mai subliniat faptul că proiectul de lege „este un pas clar înapoi”.

„Solicităm Israelului să respecte poziția sa principială anterioară, obligațiile sale în temeiul dreptului internațional și angajamentul său față de principiile democratice”, a spus el, notează Reuters.

Reacția din partea Comisiei Europene vine după ce mai multe țări europene au criticat legea în această săptămână, exprimându-și „profunda îngrijorare…cu privire la caracterul discriminatoriu de facto al proiectului de lege”.

Concret, luni, parlamentul israelian a adoptat o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor, o măsură promovată de ani de zile de partidele de extremă dreapta din coaliția de guvernare.

Noua legislație extinde pedeapsa capitală pentru atacurile teroriste care au ca rezultat moartea cetățenilor israelieni și se aplică numai celor care „provoacă intenționat moartea unei persoane cu scopul de a nega existența Statului Israel”.

Reacții dure din partea societății civile

Legea a fost condamnată de organizații israeliene și palestiniene pentru drepturile omului, dar și de organisme internaționale, care o consideră „rasistă” și contrară dreptului internațional.

La scurt timp după adoptare, Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a anunțat că a contestat actul normativ la Curtea Supremă, susținând că este „intenționat discriminatoriu”. Adoptarea legii a fost întâmpinată cu aplauze în Parlament, însă opoziția avertizează că măsura ar putea afecta negocierile viitoare privind schimburile de prizonieri și ostatici.