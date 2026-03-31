Pedro Sanchez critică legea israeliană privind pedeapsa cu moartea: Un nou pas spre apartheid

„Guvernul spaniol condamnă legea care introduce pedeapsa cu moartea împotriva palestinienilor, recent aprobată de parlamentul israelian”, se arată în mesajul publicat pe X de șeful guvernului de la Madrid.

Reacția lui Sanchez vine după ce parlamentul israelian a adoptat luni legea care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor în acte teroriste.

Potrivit noului act normativ, instanțele militare, care judecă palestinienii din Cisiordania, vor aplica în principal pedeapsa capitală, în timp ce instanțele civile israeliene pot alege între pedeapsa cu moartea și închisoarea pe viață pentru cetățenii israelieni.

Legat de acest aspect, premierul spaniol susține: „Aceasta este o măsură asimetrică ce nu s-ar aplica israelienilor care comit aceleași crime. Aceeași crimă, pedeapsă diferită”, subliniind: „Aceasta nu este dreptate. Este un nou pas către apartheid”.

Legea a atras critici atât din partea organizațiilor israeliene, cât și a celor palestiniene pentru drepturile omului, dar și din partea organisme internaționale, care o consideră „rasistă” și contrară dreptului internațional.