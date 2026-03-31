Prima pagină » Știri externe » Pedro Sanchez critică legea israeliană privind pedeapsa cu moartea: Un nou pas spre apartheid

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a criticat parlamentul israelian pentru votarea legii care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru terorism. Sanchez consideră că măsura este „un nou pas spre apartheid”.
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
31 mart. 2026, 15:20, Știri externe

„Guvernul spaniol condamnă legea care introduce pedeapsa cu moartea împotriva palestinienilor, recent aprobată de parlamentul israelian”, se arată în mesajul publicat pe X de șeful guvernului de la Madrid. 

Reacția lui Sanchez vine după ce parlamentul israelian a adoptat luni legea care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor în acte teroriste. 

Potrivit noului act normativ, instanțele militare, care judecă palestinienii din Cisiordania, vor aplica în principal pedeapsa capitală, în timp ce instanțele civile israeliene pot alege între pedeapsa cu moartea și închisoarea pe viață pentru cetățenii israelieni. 

Legat de acest aspect, premierul spaniol susține: „Aceasta este o măsură asimetrică ce nu s-ar aplica israelienilor care comit aceleași crime. Aceeași crimă, pedeapsă diferită”, subliniind: „Aceasta nu este dreptate. Este un nou pas către apartheid”. 

Legea a atras critici atât din partea organizațiilor israeliene, cât și a celor palestiniene pentru drepturile omului, dar și din partea organisme internaționale, care o consideră „rasistă” și contrară dreptului internațional. 

Citește și

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor