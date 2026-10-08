Decizie istorică în Marea Britanie. Winston Churchill și alte personalități celebre vor dispărea de pe bancnote. Cu cine vor fi înlocuite

Decizia marchează o schimbare de direcție în modul în care Banca Angliei își prezintă identitatea națională prin intermediul monedei. În locul figurilor istorice, noile bancnote vor avea ca imagini centrale un papagal de mare atlantic, o bufniță de hambar, un bondar și un arici european. Portretul monarhului britanic va fi păstrat pe bancnote. Modificarea privește doar imaginile de pe reversul acestora.

Aproape 500.000 de britanici au votat animalele care vor apărea pe bancnote

Procesul de selecție a început în iulie 2025, când Banca Angliei a organizat o consultare publică privind tema viitoarelor bancnote. Dintre cei aproximativ 44.000 de respondenți, 60% au ales natura drept temă preferată.

Alte opțiuni au inclus arhitectura, personalitățile istorice, cultura, sportul și inovația. Ulterior, un grup de specialiști în fauna britanică a alcătuit o listă de 18 specii, împărțite în trei categorii: mamifere, păsări și alte animale, inclusiv insecte și pești.

Aproape o jumătate de milion de persoane au participat la votul final. Cele patru specii selectate sunt papagalul de mare atlantic (Fratercula arctica), striga sau bufnița de hambar (Tyto alba), bondarul cu coadă albă (Bombus terrestris) și ariciul european (Erinaceus europaeus).

Fiecare dintre ele va apărea pe una dintre cele patru valori nominale ale bancnotelor britanice. Banca Angliei nu a stabilit încă ce animal va fi asociat fiecărei bancnote. Papagalul de mare a fost inclus și pentru a reprezenta fauna marină și coastele britanice, oferind totodată o imagine ușor de diferențiat de celelalte specii.

De ce renunță Banca Angliei la Churchill, Austen și Turing

Actualele bancnote ale Băncii Angliei prezintă personalități care au marcat istoria și cultura britanică. Printre acestea se numără fostul premier Winston Churchill, scriitoarea Jane Austen, pictorul J.M.W. Turner și matematicianul Alan Turing. Înlocuirea lor nu urmărește doar promovarea biodiversității.

Victoria Cleland, casierul-șef al Băncii Angliei, a explicat că principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este îmbunătățirea protecției împotriva falsificării. Imaginile inspirate din natură permit integrarea unor elemente de securitate distinctive, pe care publicul le poate recunoaște mai ușor.

Schimbarea are și o semnificație cu nuanță simbolică. Realizatorul de documentare Gordon Buchanan, membru al grupului de experți, consideră că natura reprezintă o legătură esențială între peisajele, istoria și viitorul Marii Britanii. Susținătorii proiectului speră că prezența animalelor pe bancnote va încuraja și interesul public pentru protejarea speciilor sălbatice.

Nu toate animalele au fost considerate potrivite

Selecția a provocat, cum era și de așteptat, dezbateri aprinse. Organizația pentru protecția animalelor RSPCA a cerut includerea unor specii mai puțin apreciate de public, precum porumbeii, pescărușii și șobolanii. Reprezentanții organizației au argumentat că aceste animale sunt adesea neînțelese, deși au capacități remarcabile și joacă roluri importante în natură.

Vulpea roșie s-a numărat printre speciile propuse, alături de iepurele de câmp, foca cenușie și delfin. Niciuna dintre acestea nu a fost însă selectată pentru imaginile centrale ale noii serii. Banca Angliei a precizat că elementele grafice secundare ar putea include și alte animale de pe lista inițială.

Când vor intra în circulație noile bancnote

Britanicii vor mai avea de așteptat până când vor putea folosi noile bancnote. Banca Angliei explică faptul că proiectarea, testarea și tipărirea unei noi serii necesită mai mulți ani. Primele bancnote cu animale ar urma să fie introduse în circulație în următorii ani, fără ca o dată exactă să fi fost anunțată.

Marea Britanie nu este prima țară europeană care introduce natura în designul monedei. Bancnotele emise în Scoția includ deja animale precum vidrele și veverițele roșii. Norvegia folosește imagini inspirate de mare, iar Elveția a înlocuit personalitățile celebre cu simboluri naturale. Și Banca Centrală Europeană analizează o posibilă schimbare a bancnotelor euro, una dintre temele propuse fiind dedicată râurilor și păsărilor europene.