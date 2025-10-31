Demisie forțată la vârful armatei israeliene: șefa justiției militare a făcut publice abuzuri grave asupra unui deținut palestinian

General-maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, cea care a condus sistemul juridic militar al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), și-a anunțat plecarea din funcție vineri dimineață, în urma scandalului provocat de apariția imaginilor din centrul de detenție Sde Teiman, o bază militară din sudul Israelului unde sunt reținuți palestinieni din Gaza suspectați de activități teroriste.

Înregistrarea arată soldați israelieni agresând violent un prizonier palestinian, iar cazul a declanșat o anchetă penală la nivel înalt.

Imaginile au stârnit revoltă în Israel și în lume

În scrisoarea de demisie, citată de Times of Israel, șefa justiției militare a explicat că a permis difuzarea materialului „pentru a contracara propaganda falsă îndreptată împotriva autorităților militare” și a adăugat: „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru orice material transmis mass-mediei din interiorul unității. Din această responsabilitate decurge și decizia mea de a-mi încheia mandatul”.

Potrivit analiștilor israelieni, Tomer-Yerushalmi ar fi dorit prin această difuzare să arate că armata investighează abuzurile și că sistemul juridic militar acționează transparent, în fața acuzațiilor de mușamalizare.

Totuși, imaginile făcute publice au avut efectul opus, stârnind revoltă internă și internațională din cauza gravității și violențelor surprinse.

Imagini clare, negate de ministrul Apărării

Tomer-Yerushalmi a fost supusă unei presiuni intense, după ce ancheta poliției militare privind scurgerea imaginilor a devenit subiect de dezbatere națională.

Ministrul apărării, Israel Katz, a cerut public înlăturarea ei, spunând că „oricine răspândește calomnii împotriva soldaților israelieni nu este demn să poarte uniforma”.

Deși, potrivit legii, Katz nu are autoritatea directă să demită ofițeri de rang înalt, precum procurorul militar general, declarațiile sale au accentuat tensiunile din interiorul armatei și au făcut plecarea inevitabilă.

Bătut și agresat sexual de soldați israelieni

Scandalul internațional a izbucnit în urmă cu un an, după ce presa israeliană a difuzat videoclipul. Potrivit anchetatorilor, deținutul, provenit din Gaza, a fost bătut și agresat sexual de mai mulți soldați israelieni, fiind spitalizat ulterior cu răni grave, inclusiv coaste rupte și leziuni interne.

Cinci militari au fost inculpați pentru abuz, iar armata a promis „o anchetă completă pentru aflarea adevărului”.

Ancheta, departe de finalizare

Ancheta privind abuzurile comise la centrul Sde Teiman nu este finalizată încă. Poliția Militară israeliană și Parchetul Militar continuă investigațiile, fără o concluzie oficială până în prezent.

Centrul Sde Teiman, din sudul Israelului, a fost folosit de armata israeliană drept loc de detenție, unde au fost închiși peste o mie de palestinieni suspectați de activități teroriste. Organizațiile pentru drepturile omului au descris condițiile de la Sde Teiman drept abuzive și degradante, acuzând soldații israelieni de violențe fizice și umiliri, de privarea de îngrijiri medicale și de folosirea brutală a cătușelor și legarea prelungită a deținuților.

Curtea Supremă a Israelului a cerut, în septembrie 2024, ca guvernul să respecte legea și standardele umanitare în centrele de detenție, dar nu a ordonat închiderea Sde Teiman.