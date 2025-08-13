Prima pagină » Știri externe » Diplomat rus, expulzat din Estonia, pe fondul unor „interferențe și infracțiuni împotriva statului”

Diplomat rus, expulzat din Estonia, pe fondul unor „interferențe și infracțiuni împotriva statului”

Primul secretar al ambasadei Rusiei în Tallinn a fost declarat „persona non grata” și a primit ordinul de a părăsi Estonia.
Ministerul de Externe din Estonia a declarat miercuri că un diplomat rus va fi expulzat, pe fondul unor interferențe în afacerile interne, dar și alte infracțiuni legate de încălcarea sancțiunilor.

„Diplomatul în cauză a fost implicat direct și activ în subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic din Estonia, precum și în divizarea societății estoniene”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna, citat de Euronews. 

Oficialul estonian nu a furnizat alte detalii cu privire la sancțiunile care au fost încălcate. De asemenea, identitatea diplomatului rus nu a fost dezvăluită.

Totuși, acesta a primit ordinul de a părăsi Estonia, fiind declarat „persona non grata”.

„Prin expulzarea diplomatului, demonstrăm că Estonia nu va permite niciun fel de acțiuni orchestrate și organizate de un stat străin pe teritoriul său”, a precizat ministrul eston.

Potrivit ministrului, un cetățean eston a fost condamnat unor infracțiuni legate de acest caz. Totuși, oficialul nu a oferit și alte detalii.

„Ambasada Rusiei trebuie să înceteze să se mai amestece în chestiunile interne ale Republicii Estonia”, a declarat Margus Tsahkna.

Reacție din partea Moscovei

Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a reacționat, criticând gestul omologilor estonieni.

„Acesta nu este în niciun caz primul act ostil din partea Estoniei. Trebuie să spun că ne-am obișnuit deja cu asta”, a precizat Alexey Fadeev, directorul adjunct de comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, citat de TASS.

Ca răspuns pentru expulzarea diplomatului, Moscova a avertizat că va lua măsuri de retorsiune. „Vom furniza în timp util comentarii cu privire la măsurile pe care le vom lua în ceea ce privește diplomații estonieni”, a declarat acesta.

 