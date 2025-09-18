Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de la Kremlin. El s-a opus invaziei Ucrainei în 2022

Kozak este unul dintre puținii oficiali ruși de rang înalt care s-au opus invaziei Ucrainei din 2022. Invocând surse anonime, RBC a scris că acesta ia în considerare o tranziție către mediul de afaceri.

Cotidianul The New York Times a relatat anterior că Kozak i-a recomandat în privat lui Putin să nu declanșeze invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. El ar fi avertizat de asemenea Kremlinul cu privire la probabilitatea unei rezistențe puternice din partea Ucrainei. În acest an, Kozak i-a prezentat lui Putin un plan care viza încheierea războiului și inițierea unor reforme interne, scrie The Kyiv Independent.

Născut în regiunea Kirovohrad din Ucraina, Kozak a jucat odinioară un rol de prim-plan în politica Kremlinului față de Ucraina. După ce s-a opus războiului, se crede că și-a pierdut o parte semnificativă din influență în cercul apropiat al lui Putin. Multe dintre responsabilitățile sale au fost preluate de Serghei Kirienko, adjunct al șefului administrației prezidențiale, care supraveghează acum teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Kozak a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin încă din anii 1990, când au lucrat împreună în primăria din Sankt Petersburg. Ulterior, a deținut mai multe funcții guvernamentale de rang înalt, fiind vicepremier între 2008 și 2020, înainte de a prelua funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale în 2020.

RBC nu a menționat poziția lui Kozak privind invazia Ucrainei. Potrivit publicației, trecerea oficialilor de rang înalt către mediul de afaceri este o practică obișnuită în Rusia.