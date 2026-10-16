Documente secrete dezvăluie cine a finanțat sala de bal de 333 de milioane de dolari a lui Trump. Nume grele și legături controversate

O investigație publicată, de The Washington Post dezvăluie pentru prima dată amploarea contribuțiilor financiare și identitatea unor donatori care au susținut proiectul prezidențial. Jurnaliștii au obținut un tabel intern care cuprinde 67 de contribuții individuale de peste 10.000 de dolari, înregistrate până la sfârșitul lunii septembrie.

Valoarea totală a contribuțiilor consemnate ajunge la aproximativ 333 de milioane de dolari, în timp ce documentele suplimentare arată că cel puțin 77 de milioane de dolari provin de la finanțatori care au solicitat anonimatul.

Apple și Nvidia, câte 25 de milioane de dolari. Cine sunt cei mai mari finanțatori

Printre cei mai importanți donatori identificați de The Washington Post se află unele dintre cele mai cunoscute companii tehnologice din lume. Apple și Nvidia au angajat fiecare contribuții de 25 de milioane de dolari, cele mai mari sume individuale din lista analizată.

Fundația familiei Adelson și miliardarul Charles Ergen, cofondatorul Dish Network, figurează tot cu câte 25 de milioane de dolari. Google apare cu o contribuție de 22 de milioane de dolari, provenită din fondurile aferente soluționării unui proces intentat de Trump împotriva YouTube.

Fundația familiei Laura și Isaac Perlmutter, acesta din urmă fost director general al Marvel Entertainment, figurează cu aproximativ 20,3 milioane de dolari. Microsoft, Palantir și producătorul de armament Lockheed Martin au angajat fiecare câte 10 milioane de dolari.

Potrivit investigației, sectorul tehnologic reprezintă cea mai importantă categorie de finanțatori, cu contribuții de aproximativ 126 de milioane de dolari. Documentele arată că Nvidia solicitase ca donația sa să nu fie făcută publică. Compania a transmis însă că sprijinul acordat proiectului este independent de interesele sale comerciale.

Aproximativ jumătate din bani provin de la companii sau lideri ai unor firme cu contracte federale

Una dintre principalele concluzii ale anchetei privește relația dintre finanțatori și guvernul american. Potrivit calculelor The Washington Post, companiile care au avut contracte federale în actualul mandat al lui Trump, împreună cu lideri ai unor asemenea firme, au reprezentat aproximativ jumătate din totalul contribuțiilor.

Publicația a identificat și donatori ale căror afaceri au beneficiat de decizii favorabile ale administrației, inclusiv aprobări de tranzacții sau contracte importante.

De exemplu, Salesforce și directorul său general, Marc Benioff, au angajat contribuții separate, în valoare totală de trei milioane de dolari. Între două dintre donațiile companiei, armata americană i-a atribuit Salesforce un contract cu o valoare potențială de până la 5,6 miliarde de dolari, valabil până în 2035. Pentagonul a declarat că relațiile politice și afilierile externe nu influențează atribuirea contractelor.

Un alt exemplu este compania Rocket, printr-o entitate afiliată, care a angajat 10 milioane de dolari la câteva săptămâni după obținerea unei aprobări federale pentru o achiziție importantă. Reprezentanții Rocket au negat existența unei legături între donație și aprobarea tranzacției.

Donația de 2,5 milioane de dolari, urmată de grațierea tatălui finanțatoarei

Unul dintre cele mai sensibile cazuri documentate de jurnaliști îl privește pe bancherul internațional Julio Herrera Velutini. Acesta fusese inculpat în 2022 într-un dosar de corupție din Puerto Rico, fiind acuzat că ar fi contribuit la finanțarea campaniei unui guvernator în schimbul înlăturării unui reprezentant al autorității care îi investiga banca.

După victoria electorală a lui Trump, fiica bancherului, Isabela Herrera, a contribuit cu 3,5 milioane de dolari la un comitet politic care îl susținea pe președinte. În septembrie 2025, ea s-a angajat să doneze încă 2,5 milioane de dolari pentru sala de bal de la Casa Albă. Documentele arată că prima tranșă, de 835.000 de dolari, a fost achitată în octombrie 2025.

În ianuarie 2026, Donald Trump l-a grațiat pe Julio Herrera Velutini. Casa Albă a susținut că dosarul acestuia, precum și alte urmăriri penale din aceeași cauză, au avut motivații politice.

Un miliardar a promis 25 de milioane de dolari, după o investigație federală asupra companiei sale

Ancheta prezintă și situația lui Charles Ergen, cofondatorul Dish Network și președintele EchoStar. În 2025, autoritatea americană pentru comunicații, FCC, a început o investigație privind respectarea unor obligații de dezvoltare a rețelei de telefonie mobilă. După discuții între Ergen și oficiali ai administrației, compania a negociat vânzarea unor licențe către AT&T. Investigația FCC a fost închisă ulterior.

Ergen s-a angajat să doneze 12,5 milioane de dolari pentru sala de bal în decembrie și încă 12,5 milioane în februarie 2026. Documentele arată că finanțatorul a solicitat anonimatul pentru contribuția sa. Tranzacția privind licențele a primit aprobările autorităților federale în luna mai. Ergen și EchoStar au refuzat să comenteze informațiile prezentate de publicație.

Cum sunt colectați banii și de ce finanțarea ridică întrebări

Donațiile pentru proiect sunt colectate prin Trust for the National Mall, o organizație nonprofit din Washington implicată în conservarea și restaurarea unor obiective publice. Spre deosebire de finanțarea campaniilor electorale, donațiile către asemenea organizații nu sunt, în general, supuse acelorași obligații de publicare a identității finanțatorilor.

Banii sunt ulterior direcționați către guvern, printr-un cont al Casei Albe aflat sub controlul direct al președintelui, potrivit investigației. Un acord de 12 pagini între guvern și organizație prevede protejarea anonimatului donatorilor în limitele legii.

Experți independenți au avertizat asupra riscului ca un asemenea mecanism să faciliteze cumpărarea influenței sau presiuni asupra unor potențiali finanțatori. Democrații din Congres au solicitat informații suplimentare despre contribuții, fără să obțină dezvăluirea completă a acestora.

Cât va costa, în realitate, noua construcție de la Casa Albă

Donald Trump a declarat anterior că proiectul sălii de bal va fi finanțat integral din contribuțiile sale și ale unor apropiați, fără costuri pentru contribuabili. Documentele obținute de The Washington Post nu îl identifică pe președinte printre donatorii înregistrați. Administrația a anunțat că urmărește să strângă 400 de milioane de dolari pentru proiect, în timp ce fondurile consemnate în documentele analizate ajung la aproximativ 333 de milioane.

Potrivit unei estimări anterioare citate de publicație, costul construcției noii aripi estice, care include sala de bal, spații de birouri și o facilitate militară subterană, ar fi crescut la 600 de milioane de dolari. Acestea sunt două valori diferite: suma estimată pentru întreaga construcție nu reprezintă exclusiv costul sălii de bal. The Washington Post relatează și că documentele arată utilizarea unor fonduri publice pentru anumite costuri de construcție.

Casa Albă a refuzat să discute contribuțiile individuale, dar a apărat proiectul și mecanismul de finanțare. Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a afirmat că donatorii provin dintr-o gamă largă de companii și persoane generoase care doresc să îmbunătățească reședința prezidențială pentru generațiile viitoare. Oficialul a respins acuzațiile privind conflictele de interese și a declarat că administrația va încerca să identifice persoanele responsabile de divulgarea documentelor interne.