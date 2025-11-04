Doi cetățeni francezi au fost eliberați după mai bine de trei ani de detenție în Iran

Emmanuel Macron a anunțat printr-un mesaj publicat pe X că Cecile Kohler și partenerul ei, Jacques Paris, au fost eliberați și se află în drum spre ambasada Franței la Teheran, adăugând: „Salut acest prim pas. Dialogul continuă pentru a permite întoarcerea lor în Franța cât mai curând posibil”.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a confirmat ulterior că cei doi au sosit în siguranță la ambasadă, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a precizat că cei doi au fost eliberați pe cauțiune și vor rămâne sub supraveghere până la finalizarea proceselor juridice.

În ultimii ani, zeci de cetățeni străini sau cu dublă naționalitate au fost arestați în Iran, e obicei sub acuzații de spionaj.

Cei doi au fost eliberați după ce Mahdieh Esfandiari, o studentă iraniană, arestată pentru postări cu conținut anti-Israel, a fost eliberată.