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Doi membri ai delegației iraniene la ONU au fost expulzați din Statele Unite

Presa americană a relatat că Departamentul de Stat i-a cerut ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, și delegației sale de la Adunarea Generală a ONU să părăsească țara lunea trecută.
Doi membri ai delegației iraniene la ONU au fost expulzați din Statele Unite
Sediul ONU New York, sursa foto: X
Laurentiu Marinov
04 oct. 2026, 03:24, Știri externe
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Statele Unite i-au expulzat pe doi membri ai delegației iraniene care au participat la recenta Adunare Generală a ONU, după ce aceștia au ignorat ordinul de a părăsi țara, a anunțat sâmbătă Departamentul de Stat, relataeză Le Figaro.

„Alți doi membri ai delegației iraniene au fost găsiți încă prezenți la New York mult după închiderea Adunării Generale a Națiunilor Unite. Aceștia au fost acum expulzați din Statele Unite”, a declarat pentru AFP un oficial american, adăugând că secretarul de stat Marco Rubio „ nu glumește”.

Delegația iraniană trebuia să părăsească SUA, după Adunarea Generală ONU

Presa americană a relatat că Departamentul de Stat i-a cerut ministrului iranian de externe Abbas Araghchi și delegației sale să părăsească țara lunea trecută. Cu toate acestea, a aflat de la misiunea iraniană la ONU că doi membri ai delegației se aflau încă în Iran și a procedat la expulzarea lor.

Potrivit publicației Axios, un membru al delegației a plecat vineri seara, în timp ce celălalt a părăsit țara sâmbătă dimineață. Oficiali americani și iranieni se întâlniseră săptămâna precedentă la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Președintele american Donald Trump a respins propunerea Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, dar a declarat presei americane că se așteaptă ca discuțiile să fie reluate în următoarele zile. Agenția oficială de știri iraniană IRNA a relatat că Teheranul nu mai are programate discuții directe cu Washingtonul.

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