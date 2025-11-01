Donald Trump a inclus Nigeria pe lista americană a țărilor „de îngrijorare specială”

Nigeria a reacționat sâmbătă la decizia administrației Trump de a adăuga țara pe lista americană a statelor care ridică probleme în privința libertății religioase, promițând că va continua să combată orice formă de extremism și să protejeze toți cetățenii, indiferent de religie sau origine, potrivit Reuters.

„Guvernul federal al Nigeriei va continua să apere toți cetățenii, indiferent de rasă, credință sau religie. Așa cum face și America, Nigeria nu are altă opțiune decât să sărbătorească diversitatea, care este cea mai mare putere a noastră”, a transmis Ministerul de Externe de la Abuja.

Donald Trump a anunțat vineri includerea Nigeriei pe lista „Countries of Particular Concern”, o clasificare rezervată statelor acuzate de încălcarea libertății religioase, alături de China, Myanmar, Coreea de Nord, Rusia și Pakistan.

Trump: „Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria”

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că „creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria”, susținând că mii de creștini au fost uciși de „islamisti radicali”, fără a furniza însă dovezi.

Nigeria, cel mai populat stat al Africii și principal producător de petrol al continentului, are o populație diversă, formată din peste 200 de grupuri etnice, majoritar creștine și musulmane.

Deși a avut perioade lungi de coexistență pașnică, tensiunile interetnice și religioase reapar frecvent, alimentate de competiția pentru pământ și resurse.

De peste 15 ani, gruparea teroristă Boko Haram și ramura sa, Statul Islamic din Africa de Vest, destabilizează nord-estul țării, unde zeci de mii de oameni au fost uciși, majoritatea musulmani.