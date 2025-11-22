Fenomenul răpirilor de copii catolici în Nigeria capătă proporții catastrofale / Peste 300 de elevi au fost răpiți dintr-o școală catolică, într-un atac armat

Un total de 303 elevi și 12 profesori au fost răpiți de bărbați înarmați în timpul unui atac asupra Școlii St. Mary, o instituție catolică din statul Niger, stat majoritar musulman.

Cifrele au fost făcute publice de Asociația Creștină din Nigeria și constituie actualizarea unui bilanț anterior de 215 elevi, relatează AP.

Potrivit unei declarații emise de Înaltpreasfințitul Bulus Dauwa Yohanna, președintele filialei CAN (Christian Association of Nigeria) din statul Niger, care a vizitat școala vineri, alți 88 de elevi „au fost capturați după ce au încercat să scape” în timpul atacului.

Elevii erau atât băieți, cât și fete, cu vârste între 10 și 18 ani. Alte surse indică faptul că majoritatea covârșitoare a copiilor răpiți sunt fete între 12 și 17 ani.

Au fost organizate echipe tactice de căutare a copiilor

Această răpire în masă (petrecută în comunitatea izolată Papiri) urmează unor serii lungi de răpiri – acum patru zile, 25 de elevi au fost răpiți în circumstanțe similare în orașul Maga, din statul vecin Kebbi, aflat la 170 de km distanță.

Răpirile nu au fost revendicate de niciun grup, până acum, însă sunt suspectați membri ai grupului islamist Fulani. Autoritățile au declarat că echipe tactice au fost trimise, alături de vânători locali, pentru a salva copiii.

Yohanna a calificat drept falsă afirmația guvernului statului conform căreia școala ar fi fost redeschisă pentru cursuri, în ciuda unei directive anterioare care cerea închiderea temporară a școlilor din acea parte a statului Niger din cauza amenințărilor de securitate.

„Nu am primit nicio circulară. Trebuie să fie o idee de ultim moment și o încercare de a muta vina”, a spus el, îndemnând familiile „să rămână calme și să se roage”.

Foarte puține școli au sisteme de alertă timpurie pentru detectarea amenințărilor

Răpirile din școli au ajuns să definească insecuritatea din cea mai populată națiune a Africii, iar bandele armate consideră adesea școlile drept ținte „strategice” pentru a atrage mai multă atenție.

UNICEF a declarat anul trecut că doar 37% dintre școlile din cele 10 state afectate de conflicte dispun de sisteme de avertizare timpurie pentru detectarea amenințărilor.

Răpirile au loc pe fondul afirmațiilor președintelui american Donald Trump privind ucideri țintite ale creștinilor din această țară vest-africană.

Atacurile din Nigeria îi afectează atât pe creștini, cât și pe musulmani. Atacul asupra școlii din această săptămână, din statul Kebbi, a avut loc într-un oraș majoritar musulman.

Atacul a avut loc, de asemenea, în timp ce consilierul nigerian pentru securitate națională, Nuhu Ribadu, se afla în vizită în SUA, unde s-a întâlnit vineri cu secretarul apărării, Pete Hegseth.