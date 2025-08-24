Donald Trump extinde lista oraşelor vizate pentru o posibilă intervenţie militară la Baltimore

Săptămâna trecută, Trump a declarat că ia în considerare Chicago şi New York pentru desfăşurări de trupe similare cu cele pe care le-a declanşat în capitala naţiunii, unde mii de membri ai Gărzii Naţionale şi ofiţeri federali patrulează străzile.

Trump a făcut ameninţarea către Baltimore într-o dispută cu guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, un democrat care a criticat flexarea fără precedent a puterii federale de către Trump, menită să combată criminalitatea şi lipsa de adăpost în Washington. Moore l-a invitat săptămâna trecută pe Trump să viziteze statul său pentru a discuta despre siguranţa publică şi a se plimba pe străzi.

Într-o postare pe Truth Social duminică, Trump a spus că Moore a întrebat „într-un ton destul de urât şi provocator”, apoi a ridicat spectrul repetării desfăşurării Gărzii Naţionale pe care a făcut-o în Los Angeles, în ciuda obiecţiilor guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.

„Bilanţul lui Wes Moore în materie de criminalitate este foarte prost, cu excepţia cazului în care falsifică cifrele privind criminalitatea, aşa cum fac multe alte „state albastre”, a scris Trump, citând o poreclă peiorativă pe care o foloseşte frecvent pentru guvernatorul Californiei. „Dar dacă Wes Moore are nevoie de ajutor, aşa cum a avut Gavin Newscum în L.A., voi trimite „trupele”, aşa cum se face în apropierea Washingtonului, şi voi curăţa rapid criminalitatea”.

Moore a declarat că l-a invitat pe Trump în Maryland „pentru că pare să se bucure de această fericită ignoranţă” cu privire la îmbunătăţirea ratei criminalităţii în Baltimore.

„Preşedintele îşi petrece tot timpul vorbind despre mine”, a declarat Moore duminică, în emisiunea „Face the Nation” de la CBS. „Eu îmi petrec timpul vorbind despre oamenii pe care îi servesc”.

După ce a trimis trupe ale Gărzii Naţionale şi ofiţeri federali de aplicare a legii în Washington în această lună, Trump a declarat că Chicago şi New York sunt cel mai probabil următoarele sale ţinte, provocând o reacţie puternică din partea liderilor democraţi din ambele state. Washington Post a raportat sâmbătă că Pentagonul a petrecut săptămâni întregi pregătindu-se pentru o operaţiune în Chicago care ar include trupe ale Gărzii Naţionale şi, potenţial, forţe active.

Întrebată despre raportul Post, Casa Albă a făcut referire la comentariile anterioare ale lui Trump în care discuta dorinţa sa de a extinde utilizarea forţelor militare pentru a combate criminalitatea locală.

„Cred că Chicago va fi următoarea”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă vineri, adăugând: „Apoi vom ajuta New York-ul”.

Trump a descris în repetate rânduri unele dintre cele mai mari oraşe ale ţării – conduse de democraţi, cu primari de culoare şi populaţii majoritar minoritare – ca fiind periculoase şi murdare. Primarul din Baltimore, Brandon Scott, este de culoare, la fel ca Moore. Districtul Columbia şi New York au, de asemenea, primari de culoare.

Reverendul Al Sharpton, vorbind în timpul unui eveniment religios duminică la Universitatea Howard din Washington, a spus că prezenţa Gărzii Naţionale în capitala ţării nu are legătură cu criminalitatea: „Este vorba despre profilarea noastră”.

„Este vorba despre bigotism şi rasism”, a explicat el ulterior reporterilor. „Niciun primar alb nu a fost desemnat. Şi cred că aceasta este o problemă de drepturi civile, o problemă rasială şi o problemă legată de statutul de stat al Districtului Columbia”.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, democrat, a declarat că nu există nicio situaţie de urgenţă care să justifice desfăşurarea trupelor Gărzii Naţionale în Chicago.

„Donald Trump încearcă să creeze o criză, să politizeze americanii care servesc în uniformă şi să continue să abuzeze de puterea sa pentru a distrage atenţia de la suferinţa pe care o provoacă familiilor”, a scris Pritzker pe X. „Vom continua să respectăm legea, să apărăm suveranitatea statului nostru şi să protejăm locuitorii din Illinois”.