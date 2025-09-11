Donald Trump participă la ceremonia care marchează împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Locaţia ceremoniei a fost mutată în curtea interioară a Pentagonului / Autoritățile nu au explicat motivul

UPDATE:

Donald Trump a vorbit la finalul ceremoniei despre eroi, promiţând să-i onoreze.

„Vom apăra naţiunea pe care au servit-o, valorile pe care le-au susţinut şi libertatea pentru care au murit. Ne vom sprijini trupele, ne vom proteja familiile şi vom păstra modul de viaţă american pentru fiecare generaţie viitoare. Vom construi mai înalt, vom creşte mai puternici, vom lupta mai cu înverşunare şi vom zbura mai sus şi, împreună, vom merge mai departe ca un singur popor, cu o singură inimă, o singură credinţă, un singur steag şi un singur destin glorios sub Dumnezeu atotputernic”, a spus Donald Trump.

Locaţia ceremoniei a fost mutată în curtea interioară a Pentagonului. În mod normal aceasta se desfăşoară lângă memorialul clădirii, în afara zidurilor. Oficialii nu au explicat de ce a fost luată decizia mutării. Ceremonia a avut loc la câteva ore după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk la un eveniment în aer liber la o universitate din Utah.

Ştirea iniţială:

Slujbele de comemorare care marchează cea de-a 24-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie se desfăşoară joi dimineaţă (ora locală) în mai multe locuri din SUA.

Preşedintele Donald Trump a sosit la Pentagon alături de prima doamnă Melania Trump.

Oficialii vor aduce un omagiu victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, iar Trump va ţine un discurs.