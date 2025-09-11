Statele Unite sunt zguduite de asasinarea lui Charlie Kirk. Polarizarea extremă reaprinde amenințarea unui război civil

Crima, petrecută miercuri într-un campus universitar din Utah, a stârnit reacții aprinse de ambele părți ale spectrului politic și a alimentat temerile privind escaladarea violenței motivate politic.

Experții atrag atenția că toleranța americanilor față de atacurile politice violente a crescut alarmant. Robert Pape, profesor de științe politice la Universitatea din Chicago, avertizează că sprijinul pentru violența politică este mai ridicat decât în oricare alt moment din ultimii patru ani. Într-un sondaj recent, aproape 39% dintre democrați considerau justificată îndepărtarea lui Donald Trump prin forță, iar un sfert dintre republicani aprobau folosirea armatei pentru reprimarea protestelor, scrie The New York Times.

Imaginile șocante cu momentul atacului asupra lui Kirk, în vârstă de 31 de ani, au devenit virale pe rețelele sociale. În stânga, unele mesaje au jubilat la vestea morții sale, în timp ce pe dreapta discursul a oscilat între apeluri la rugăciune și chemări la răzbunare. Personalități influente din media conservatoare au descris crima ca pe un act de război, cerând represalii.

Asasinarea lui Charlie Kirk și riscul unui „război civil cultural”

Situația se desfășoară pe fondul unui climat deja tensionat, plin de atacuri violente și de o retorică politică tot mai agresivă. Newt Gingrich, fost președinte republican al Camerei Reprezentanților, a descris contextul actual ca pe un „război civil cultural în desfășurare”.

Deși autoritățile nu au identificat încă un suspect, conspirațiile și teoriile radicale s-au înmulțit rapid online. În paralel, Donald Trump a transmis condoleanțe familiei lui Kirk și a dispus coborârea steagurilor în bernă, dar ulterior a acuzat mass-media și „stânga radicală” de climatul ostil care ar fi favorizat crima.

Specialiști precum Garen Wintemute, de la Universitatea din California, avertizează că SUA riscă să intre într-un ciclu al violenței politice, însă atrage atenția că spirala nu este inevitabilă.

„Trebuie să respingem clar violența politică”, a declarat acesta.

Asasinarea lui Charlie Kirk nu doar că a șocat opinia publică, dar a adâncit și mai mult diviziunile din societatea americană, alimentând temerile că polarizarea extremă ar putea degenera într-o confruntare de proporții.