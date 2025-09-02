Donald Trump plănuiește o taxă substanțială pe medicamentele importate, riscând creșterea prețurilor

Liderii americani și europeni au detaliat recent un acord comercial care include o rată vamală de 15% pentru unele bunuri europene importate în Statele Unite, inclusiv produsele farmaceutice. Trump amenință cu taxe cu 200% mai mari pentru medicamentele fabricate în altă parte.

„Șoc și uimire” – așa descrie Maytee Pereira, de la firma de consultanță fiscală PwC, planurile lui Trump pentru producătorii de medicamente. „Aceasta este o industrie care trece de la zero (tarife) la un potențial de 200%.”

Trump le-a promis americanilor că le va reduce costurile medicamentelor . Însă impunerea unor tarife farmaceutice stricte riscă contrariul și ar putea perturba lanțurile de aprovizionare complexe, ar putea elimina medicamentele generice ieftine fabricate în străinătate de pe piața americană și ar putea crea penurii.

„O taxă ar afecta cel mai mult consumatorii, deoarece aceștia ar resimți efectul inflaționist… direct atunci când plătesc rețetele la farmacie și indirect prin primele de asigurare mai mari”, a scris într-un comentariu luna trecută Diederik Stadig, economist în domeniul sănătății la firma de servicii financiare ING, adăugând că gospodăriile cu venituri mici și persoanele în vârstă ar resimți cel mai mare impact.

Amenințarea vine în contextul în care Trump face presiuni și asupra producătorilor de medicamente pentru a reduce prețurile în Statele Unite. Recent, el a trimis scrisori mai multor companii, în care le cere să elaboreze un plan pentru a începe să ofere așa-numitele prețuri națiunii celei mai favorizate.

Însă, Trump a declarat că va amâna tarifele cu un an sau un an și jumătate, oferind companiilor șansa de a stoca medicamente și de a muta producția în Statele Unite – lucru pe care unele au început deja să-l facă.

În aprilie, administrația a început să investigheze modul în care importul de medicamente și ingrediente farmaceutice afectează securitatea națională. Secțiunea 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962 îi permite președintelui să impună tarife vamale în scopul securității naționale.