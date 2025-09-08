Donald Trump spune că violența domestică este o infracțiune „mai puțin gravă”

Donald Trump a fost acuzat luni că minimalizează gravitatea violenței domestice, după ce a declarat într-un discurs că este o infracțiune „mai puțin gravă” care nu ar trebui să apară în statistici.

Președintele SUA, care susține că a restabilit ordinea la Washington, și-a acuzat oponenții că umflă cifrele criminalității pentru a-i păta bilanțul. „Lucruri mult mai puțin grave, lucruri care se întâmplă acasă, le numesc crime”, a declarat Donald Trump în timpul unui discurs dedicat libertății religioase.

„Dacă un bărbat se ceartă puțin cu soția sa, se spune că este o crimă ”, a adăugat el, provocând râsete în rândul publicului, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului.

Kris Mayes, procurorul general democrat al Arizonei, a scris pe X: „Da, domnule președinte, violența domestică este o infracțiune.”

Aproximativ 41% dintre femei și 26% dintre bărbați din Statele Unite sunt victime ale violenței sexuale, violenței fizice sau hărțuirii din partea partenerilor lor intimi de-a lungul vieții, potrivit unui sondaj publicat de principala agenție de sănătate din SUA (Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor sau CDC).