Prima pagină » Știri externe » Donald Trump urmează să facă un anunț după o săptămână de absență din mediul public

Donald Trump urmează să facă un anunț după o săptămână de absență din mediul public

Președintele american Donald Trump urmează să facă un anunț marți, la ora locală 14:00 (21:00 ora României), după mai multe zile de absență publică ce au alimentat speculații cu privire la starea sa de sănătate, anunță The Independent.
Donald Trump urmează să facă un anunț după o săptămână de absență din mediul public
Radu Mocanu
02 sept. 2025, 16:17, Politic

Anunțul a fost făcut de Casa Albă în urma unui val de speculații în mediul online despre starea de sănătate a președintelui Trump.

Expresii precum „Unde este Donald Trump” și „Este Donald Trump mort” au fost printre cele mai căutat pe Google, iar pe platofram X, fosta Twitter, hashtag-ul „TRUMPISDEAD” a fost în tendințe în timpul sfârșitului de săptămână.

Duminică, Trump a anunțat că „nu s-a simțit mai bine niciodată în viața sa”, iar în ultimele zile acesta a fost surprins de mai mult ori pe terenul de golf.

Săptămâna trecut, vicepreședintele J.D. Vance a declarat că este pregătit să preia președinția în cazul unei „tragedii” și a declarat că președintele are o stare bună de sănătate.