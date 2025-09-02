Donald Trump urmează să facă un anunț după o săptămână de absență din mediul public

Anunțul a fost făcut de Casa Albă în urma unui val de speculații în mediul online despre starea de sănătate a președintelui Trump.

Expresii precum „Unde este Donald Trump” și „Este Donald Trump mort” au fost printre cele mai căutat pe Google, iar pe platofram X, fosta Twitter, hashtag-ul „TRUMPISDEAD” a fost în tendințe în timpul sfârșitului de săptămână.

Duminică, Trump a anunțat că „nu s-a simțit mai bine niciodată în viața sa”, iar în ultimele zile acesta a fost surprins de mai mult ori pe terenul de golf.

Săptămâna trecut, vicepreședintele J.D. Vance a declarat că este pregătit să preia președinția în cazul unei „tragedii” și a declarat că președintele are o stare bună de sănătate.