Două peșteri aflate în același munte și aproape de Marea Neagră ar putea fi cele mai adânci din lume

Cele două peșteri se află în lanțul muntos Gagra Range din Abhazia, o republică autonomă din Republica Georgia, potrivit Live Science. Este vorba despre peșterile de calcar Veryovkina și Krubera-Voronya.

Ambele peșteri au o adâncime de peste 2.000 de metri, dar exploratorii și oamenii de știință actualizează frecvent măsurătorile. Conform unui clasament al celor mai adânci peșteri din lume, întocmit de geologul Paul Burger, Veryovkina este pe primul loc cu o adâncime de 2.212 de metri. Krubera este la mică distanță, având 2.199 de metri.

Totuși, există posibilitatea ca topul să se modifice deoarece modul de interpretare a datelor și noi informații pot oferi noi rezultate.

Peșteri cu recorduri și pe alte continente

Motivul pentru care în regiunea aflată aproape de malul Mării Negre sunt mai multe peșteri foarte adânci are legătură cu formarea munților. Straturile de calcar sunt înclinate aproape vertical, iar cea mai ușoară rută pentru apă este direct în jos, au stabilit experții.

Peșteri celebre se găsesc și în alte părți ale lumii. În Kentucky, SUA, este cel mai lung sistem de peșteri cunoscut, iar în Vietnam este cea mai mare peșteră. Totodată, în Mexic este cea mai lungă peșteră subacvatică.