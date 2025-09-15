Dragostea în vremea Statului Islamic / Partenera de viață a unei importante figuri a propagandei Stat Islamic, acuzată că a aderat de bună voie la gruparea Stat Islamic, e judecată la Paris împreună cu soacra și cumnata ei

A început, la Paris, unul dintre cele mai așteptate procese ale anului – sunt implicate trei femei care au fugit în Siria în 2014, suspectate că ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic, potrivit presei franceze, care comentează pe larg momentul.

Printre cele trei femei – Jennyfer Clain (34 de ani), nepoata fraților Clain, figuri ale propagandei Statului Islamic, despre care se presupunea că era moartă în Siria.

Imediat ce a ajuns în fața curții speciale cu jurii din Paris, ea a declarat imediat că „regretă” acest lucru.

„M-am alăturat acestui grup terorist și ucigaș. Sunt vinovată”

Jennyfer e nepoata lui Jean-Michel și Fabien Clain – cei doi oficiali ai propagandei Statului Islamic, despre care se credea că sunt morți în Siria, au fost condamnați în lipsă la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată.

„Nu sunt aici să neg acuzațiile împotriva mea. M-am alăturat acestui grup terorist și ucigaș. Sunt vinovată. Regret foarte mult, dar nu mă pot întoarce”, a spus femeia care, azi era îmbrăcată în jachetă gri, bluză albă și blugi.

Alături de ea în boxa acuzaților stătea Christine Allain (67 de ani). Lângă ea, cealaltă noră, Mayalen Duhart – singura dintre cele trei care apare în libertate, precizând că acum lucrează într-o brutărie.

Dar faptul că e în libertate nu o scutește de la riscul unei pedepse de 30 de ani de închisoare pentru conspirație teroristă.

Cea mai în vârstă, soacra, fusese o femeie cu o viață curată

Cele trei femei au călătorit în Siria, la Raqqa – oraș considerat de facto Capitala Statului Islamic – în 2014.

Christine Allain, soacra celor două, fusese educatoare pentru copii cu nevoi speciale și avea reputația de a fi fost o femeie cu viață curată.

Se convertise la Islam cu câțiva ani mai devreme.

Predispusă la depresie, a fost inițiată în Coran de fiul ei cel mare, Thomas Collange, născut în 1982 dintr-o căsătorie anterioară, pe care îl considera „salvatorul”.

„Foarte repede mi-a spus că trebuie să mă convertesc. Nu puteam trăi fără el”

„Salvatorul” a adus-o și pe Mayalen Duhart, partenera sa, în credința islamică.

Se întâlniseră prima oară când erau adolescenți, apoi mai târziu, la Universitatea din Toulouse.

„Foarte repede mi-a spus că trebuie să mă convertesc. Nu puteam trăi fără el”, a spus ea în instanță.

Cele trei femei au fost expulzate din Turcia și puse sub acuzare în Franța în septembrie 2019. Au ajuns aici împreună cu toți cei nouă copii ai lor, cu vârste între 3 și 13 ani.

Și-au dus copiii, „voluntar”, în zone de război

În motivația lor, judecătorii de instrucție au remarcat:

„În deplină cunoștință de cauză, soacra și cele două nore ale sale au făcut alegerea, după instaurarea califatului (orașul Raqqa a devenit califat după ce a căzut din influența ISIS), de a se alătura ISIS în Siria, ele și familiile lor primind salarii și locuințe oferite de organizație.

Pe lângă acuzațiile de aderare la Statul Islamic, cele două nore ale Christinei sunt acuzate și de eschivare de la responsabilitățile parentale, ducându-și copiii voluntar „în zonă de război, pentru a se alătura unui grup terorist”.

Procesul continuă până la 26 septembrie.